プロパティクリアリティビデオメーカー: 驚くべき物件ウォークスルーを作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストを使用して、高解像度のバーチャルツアーと物件ウォークスルーを簡単に生成します。

179/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
不動産開発者とそのマーケティングチーム向けに、平均的な映像を見事なビデオに変える30秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発してください。モダンで高コントラストなビジュアルスタイルを採用し、クリアで明瞭な音響効果と現代的な電子音楽のバックグラウンドスコアを使用します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用して高品質な出力を生成する能力を強調し、以前は最適化されていなかったクリップに4Kアップスケーリングの影響を示します。
サンプルプロンプト2
不動産写真家とバーチャルツアークリエイター向けに、静止画像から魅力的なソーシャルメディアコンテンツを生成する方法を示す60秒の没入型ビデオを作成してください。ビジュアル美学はクリーンで流動的であり、シームレスなトランジションがバーチャルツアーの感覚を生み出し、ソフトでアンビエントなインストゥルメンタル音楽が伴います。HeyGenのテンプレートとシーンの力を強調し、プロフェッショナルグレードのAI画像からビデオ生成シーケンスを迅速に組み立て、潜在的な購入者を魅了します。
サンプルプロンプト3
小規模な不動産代理店や個人エージェントを対象に、物件リスティングを強化するための50秒のチュートリアルスタイルのビデオを作成してください。ビジュアルアプローチは明確で直接的であり、AIアバターがビデオアップスケーリングの利点と、詳細をシャープにして真にプロフェッショナルなビデオコンテンツプレゼンテーションを行う方法を説明します。音声は簡潔で理解しやすく、HeyGenのAIアバターが一貫した高品質なメッセージを届ける信頼できるツールであることを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロパティクリアリティビデオメーカーの使い方

不動産映像を驚くべき高解像度の物件ウォークスルーとマーケティングビデオに変換し、先進的なAIエンハンスメント機能を活用します。

1
Step 1
物件映像をアップロード
既存の物件ビデオや画像をプラットフォームに直接アップロードします。AI画像からビデオ生成ツールを利用して、静止写真を簡単にダイナミックなクリップに変換し、不動産ビデオグラフィーのニーズに応える多用途なビデオメーカーとして活用します。
2
Step 2
AIエンハンスメントを適用
強力なAIビデオエンハンサーを適用して、映像品質を自動的に向上させます。4Kアップスケーリングのような機能を活用して解像度を向上させ、鮮明なビジュアルのために詳細をシャープにし、ノイズを除去してクリアな映像を実現し、物件が際立つようにします。
3
Step 3
ブランディングと詳細を追加
効果的な物件マーケティングのために物件ツアーをパーソナライズするための重要な要素を追加します。ロゴや色などのブランディングコントロールを組み込んで、すべてのソーシャルメディアコンテンツとリスティングでプロフェッショナルで一貫した外観を維持します。
4
Step 4
驚くべきビデオをエクスポート
さまざまなフォーマットで磨かれた見事なビデオをエクスポートし、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを利用してすぐに使用できるようにします。プロフェッショナルグレードの不動産ビデオで潜在的な購入者に没入型の体験を提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

物件の顧客成功事例を紹介

.

ポジティブなクライアント体験や成功した物件取引を強調する魅力的なAIビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして静止画像を魅力的な物件マーケティングビデオに変換できますか？

HeyGenのAI画像からビデオ生成ツールを使用すると、不動産エージェントは静止写真を簡単にダイナミックで見事なビデオに変換できます。この強力なAI駆動のツールは、魅力的な体験を作り出し、ソーシャルメディアコンテンツや効果的な物件マーケティングに最適です。

HeyGenは物件ビデオの鮮明さを向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenのAIビデオエンハンサーは、4Kアップスケーリングのような先進技術を使用してビデオ品質を大幅に向上させます。詳細をシャープにし、ノイズを除去し、ぼやけた映像を修正することで、物件ウォークスルーが鮮明でプロフェッショナルなビデオコンテンツのように見えるようにします。

HeyGenは不動産プロフェッショナルが高品質な物件ウォークスルーを効率的に作成するのを助けることができますか？

もちろんです。HeyGenは直感的なプロパティクリアリティビデオメーカーとして、不動産エージェントが高品質な物件ウォークスルーを作成するのを支援します。私たちのAI駆動のツールは、バーチャルツアーや見事なビデオの作成を効率化し、全体的なマーケティング戦略を強化します。

HeyGenは多様なビデオマーケティングニーズに対するクリエイティブなカスタマイズをどのようにサポートしていますか？

HeyGenは、すべてのマーケティング活動に対して魅力的で見事なビデオを作成するための強力なカスタマイズオプションを提供します。HeyGenを使用すると、没入型の体験とシームレスなトランジションを作成し、ソーシャルメディアコンテンツやその他のビデオマーケティングが際立つようにします。