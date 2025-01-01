AIを活用したコンテンツのための迅速かつ簡単なプロンプトからビデオジェネレーター
あなたのアイデアを高品質なAI生成ビデオに瞬時に変換します。スクリプトからのテキストからビデオ機能により、魅力的なビジュアルを簡単に作成できます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザー向けに90秒の指導動画を開発し、ステップバイステップのワークフローを「AI生成ビデオ」で示します。明るく直感的なビジュアルと直接的で同期されたオーディオを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ機能を活用して、視聴者に「ビデオ編集ツール」の基本機能を正確に案内します。
既存のユーザーとアーリーアダプターを対象にした45秒の製品アップデート発表を制作し、最新機能を現代的で魅力的な「AIビジュアル」とエネルギッシュなボイスオーバーで紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を通じてシームレスに生成され、我々の「プロンプトからビデオジェネレーター」がさらに高度な機能を提供する方法を強調します。
開発者向けに30秒の技術的なヒント動画を設計し、鋭く直接的なビジュアルと権威あるトーンで迅速なベストプラクティスを提供します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に作成し、「テキストプロンプト」が洗練された「高解像度MP4ファイル」として即時展開可能な状態になることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロンプトからビデオ生成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストプロンプトやAI駆動のスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。この革新的なテキストからビデオへの機能により、ユーザーは効率的に魅力的なAI生成ビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenで作成したAI生成ビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なビデオ編集ツールを提供し、コンテンツを個別化できます。AIビジュアルを統合し、多様なトーキングアバターから選択し、ブランドやメッセージに合わせてさまざまな要素を微調整できます。
HeyGenを使用して作成したビデオの出力オプションは何ですか？
HeyGenはプロフェッショナルな品質と柔軟性を持ってプロジェクトを提供します。ユーザーは高解像度MP4ファイルとしてビデオコンテンツをダウンロードでき、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートします。各ビデオは完璧に同期されたオーディオとビジュアルを特徴としています。
HeyGenはトーキングアバターとAIボイス生成の使用をサポートしていますか？
はい、HeyGenはスクリプトを自然に伝える多様でリアルなAIアバターを提供することに優れています。強力なAIボイスジェネレーター技術と組み合わせることで、これらの機能はダイナミックなビデオプレゼンテーションをシームレスかつ魅力的に作成する方法を提供します。