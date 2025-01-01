AIを活用したコンテンツのための迅速かつ簡単なプロンプトからビデオジェネレーター

あなたのアイデアを高品質なAI生成ビデオに瞬時に変換します。スクリプトからのテキストからビデオ機能により、魅力的なビジュアルを簡単に作成できます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアユーザー向けに90秒の指導動画を開発し、ステップバイステップのワークフローを「AI生成ビデオ」で示します。明るく直感的なビジュアルと直接的で同期されたオーディオを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオ機能を活用して、視聴者に「ビデオ編集ツール」の基本機能を正確に案内します。
サンプルプロンプト2
既存のユーザーとアーリーアダプターを対象にした45秒の製品アップデート発表を制作し、最新機能を現代的で魅力的な「AIビジュアル」とエネルギッシュなボイスオーバーで紹介します。HeyGenのボイスオーバー生成を通じてシームレスに生成され、我々の「プロンプトからビデオジェネレーター」がさらに高度な機能を提供する方法を強調します。
サンプルプロンプト3
開発者向けに30秒の技術的なヒント動画を設計し、鋭く直接的なビジュアルと権威あるトーンで迅速なベストプラクティスを提供します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に作成し、「テキストプロンプト」が洗練された「高解像度MP4ファイル」として即時展開可能な状態になることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロンプトからビデオジェネレーターの使い方

シンプルなテキストプロンプトから洗練された高品質の最終製品まで、AIを使ってアイデアを魅力的なビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
ジェネレーターに希望のテキストやスクリプトを入力することから始めます。高度なAIがテキストからビデオスクリプトを処理し、コンテンツの基盤を築きます。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
豊富なメディアライブラリから選んで物語を強化します。高品質のストックビデオや画像を選択するか、ダイナミックなAIアバターを取り入れてメッセージを伝えます。
3
Step 3
ビデオをカスタマイズする
ボイスオーバー生成を活用してビデオのオーディオを洗練させます。ブランドに合ったさまざまな声やスタイルから選び、作成全体で同期されたオーディオを確保します。
4
Step 4
作成物をエクスポートする
希望のアスペクト比と品質でプロジェクトを最終化します。高解像度MP4ファイルをダウンロードし、どのプラットフォームでも準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

スケーラブルなコース作成

教育コンテンツやレッスンプランを魅力的なAI生成ビデオコースに変換し、グローバルなオーディエンスに届けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロンプトからビデオ生成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、テキストプロンプトやAI駆動のスクリプトをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換します。この革新的なテキストからビデオへの機能により、ユーザーは効率的に魅力的なAI生成ビデオコンテンツを作成できます。

HeyGenで作成したAI生成ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なビデオ編集ツールを提供し、コンテンツを個別化できます。AIビジュアルを統合し、多様なトーキングアバターから選択し、ブランドやメッセージに合わせてさまざまな要素を微調整できます。

HeyGenを使用して作成したビデオの出力オプションは何ですか？

HeyGenはプロフェッショナルな品質と柔軟性を持ってプロジェクトを提供します。ユーザーは高解像度MP4ファイルとしてビデオコンテンツをダウンロードでき、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートします。各ビデオは完璧に同期されたオーディオとビジュアルを特徴としています。

HeyGenはトーキングアバターとAIボイス生成の使用をサポートしていますか？

はい、HeyGenはスクリプトを自然に伝える多様でリアルなAIアバターを提供することに優れています。強力なAIボイスジェネレーター技術と組み合わせることで、これらの機能はダイナミックなビデオプレゼンテーションをシームレスかつ魅力的に作成する方法を提供します。