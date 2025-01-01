プロモーションキャンペーンビデオジェネレーターで即座に広告作成

エンゲージメントと効率を向上させます。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なキャンペーンを迅速に制作します。

179/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングエージェンシーとパフォーマンスマーケターを対象にした45秒の説明ビデオを開発し、AI駆動のコンテンツ作成の利点を説明します。ビデオには、プロフェッショナルなAIアバターが明確で権威ある声で主要情報を提示し、洗練された企業的な美学を活用して、HeyGenの「AIアバター」を使ったシームレスなブランド表現を行います。
サンプルプロンプト2
クリエイティブチームとソーシャルメディアマネージャー向けにデザインされた15秒のソーシャルメディア広告を制作し、トレンドに基づいたキャンペーンに焦点を当てます。高速カット、明るい色のオーバーレイ、人気のあるエネルギッシュな音楽トラックを利用し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、既存の「ビデオテンプレート」を簡単にカスタマイズし、さまざまなプラットフォームに適応させることを強調します。
サンプルプロンプト3
グローバルブランドと大規模なマーケティングチーム向けに、ローカライズされたキャンペーンを目指した60秒の情報ビデオを作成し、異なる地域でコンテンツを効率的にスケールする方法を示します。スリークでミニマリストなビジュアルデザインと複数のボイスオプションを使用してグローバルメッセージを伝え、「スクリプトからのテキストビデオ」の力を強調し、多様なナラティブを生成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロモーションキャンペーンビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールを使用して、スクリプトから最終エクスポートまで、すべてのキャンペーンニーズに合わせたインパクトのあるビデオ広告を簡単に作成します。

1
Step 1
ビデオテンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされた「ビデオテンプレート」から選ぶか、独自のプロモーションキャンペーンを開発するために白紙のキャンバスから始めます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
「簡単なドラッグアンドドロップエディター」を使用して、ビジュアル、テキスト、ブランディング要素を追加し、ビデオがキャンペーンメッセージに完全に一致するようにします。
3
Step 3
AIアクターとボイスオーバーを組み込む
リアルな「AIアクター」とスクリプトから生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、メッセージにダイナミックで魅力的なタッチを加えます。
4
Step 4
ビデオを生成して共有
コンテンツが完成したら、ツールを使用して「デザインをダウンロードまたは共有」し、すべてのプラットフォームで魅力的なビデオ広告キャンペーンを開始する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

信頼性のあるテスティモニアルビデオ

.

顧客の成功事例を紹介し、信頼と信憑性を築く魅力的なテスティモニアルビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはマーケティングキャンペーンの魅力的なビデオ広告の作成をどのように強化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオ広告メーカーで、魅力的なプロモーションキャンペーンビデオを迅速に制作することができます。HeyGenのAIアクターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、真に際立つ高品質なコンテンツを生成します。

HeyGenはどのようなAIアバターを提供して、魅力的な製品ビデオを作成しますか？

HeyGenは、製品ビデオをダイナミックかつプロフェッショナルに提示するための多様なリアルなAIアバターとAIアクターを提供しています。これにより、一貫したブランディングとインパクトのあるメッセージングを持つビデオ広告を作成できます。

HeyGenはマーケティングエージェンシーがクリエイティブでスケーラブルなビデオコンテンツを開発するのをどのように支援しますか？

もちろんです。HeyGenはマーケティングエージェンシーにとって不可欠なAIビデオジェネレーターとして機能し、さまざまなビデオバリエーションとクリエイティブテストの迅速な作成を促進します。これにより、エージェンシーはすべてのソーシャルメディアプラットフォームでコンテンツ戦略を最適化できます。

HeyGenはどのようにしてユニークなブランドニーズに合わせたビデオテンプレートのカスタマイズを簡素化しますか？

HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターを通じてカスタマイズを簡素化し、ユーザーが特定のブランディング要素、アニメーション、音楽、またはステッカーを追加してビデオテンプレートを調整できるようにします。これにより、すべてのプロモーションビデオがブランドのユニークなアイデンティティに完全に一致します。