プロモーションキャンペーンビデオジェネレーターで即座に広告作成
エンゲージメントと効率を向上させます。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストビデオを使用して、魅力的なキャンペーンを迅速に制作します。
マーケティングエージェンシーとパフォーマンスマーケターを対象にした45秒の説明ビデオを開発し、AI駆動のコンテンツ作成の利点を説明します。ビデオには、プロフェッショナルなAIアバターが明確で権威ある声で主要情報を提示し、洗練された企業的な美学を活用して、HeyGenの「AIアバター」を使ったシームレスなブランド表現を行います。
クリエイティブチームとソーシャルメディアマネージャー向けにデザインされた15秒のソーシャルメディア広告を制作し、トレンドに基づいたキャンペーンに焦点を当てます。高速カット、明るい色のオーバーレイ、人気のあるエネルギッシュな音楽トラックを利用し、HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、既存の「ビデオテンプレート」を簡単にカスタマイズし、さまざまなプラットフォームに適応させることを強調します。
グローバルブランドと大規模なマーケティングチーム向けに、ローカライズされたキャンペーンを目指した60秒の情報ビデオを作成し、異なる地域でコンテンツを効率的にスケールする方法を示します。スリークでミニマリストなビジュアルデザインと複数のボイスオプションを使用してグローバルメッセージを伝え、「スクリプトからのテキストビデオ」の力を強調し、多様なナラティブを生成します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはマーケティングキャンペーンの魅力的なビデオ広告の作成をどのように強化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオ広告メーカーで、魅力的なプロモーションキャンペーンビデオを迅速に制作することができます。HeyGenのAIアクターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、真に際立つ高品質なコンテンツを生成します。
HeyGenはどのようなAIアバターを提供して、魅力的な製品ビデオを作成しますか？
HeyGenは、製品ビデオをダイナミックかつプロフェッショナルに提示するための多様なリアルなAIアバターとAIアクターを提供しています。これにより、一貫したブランディングとインパクトのあるメッセージングを持つビデオ広告を作成できます。
HeyGenはマーケティングエージェンシーがクリエイティブでスケーラブルなビデオコンテンツを開発するのをどのように支援しますか？
もちろんです。HeyGenはマーケティングエージェンシーにとって不可欠なAIビデオジェネレーターとして機能し、さまざまなビデオバリエーションとクリエイティブテストの迅速な作成を促進します。これにより、エージェンシーはすべてのソーシャルメディアプラットフォームでコンテンツ戦略を最適化できます。
HeyGenはどのようにしてユニークなブランドニーズに合わせたビデオテンプレートのカスタマイズを簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターを通じてカスタマイズを簡素化し、ユーザーが特定のブランディング要素、アニメーション、音楽、またはステッカーを追加してビデオテンプレートを調整できるようにします。これにより、すべてのプロモーションビデオがブランドのユニークなアイデンティティに完全に一致します。