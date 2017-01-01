プロモビデオメーカー: 簡単で迅速なオンライン作成
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能で、あなたのスクリプトを魅力的なソーシャルメディアビデオ広告に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テックスタートアップや教育者をターゲットにした、複雑なソフトウェア機能を簡素化するための45秒の説明ビデオをどのように作成しますか？ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、クリアな「ボイスオーバー生成」によって強化されます。「AIアバター」を使用して、ライブプレゼンターを必要とせずに明確で簡潔な「説明ビデオ」を提示する革新性を強調してください。
若い消費者をターゲットにしたeコマースブランド向けのダイナミックな15秒のソーシャルメディアビデオ広告をデザインしてください。この広告は、トレンドの音楽と目立つ「字幕/キャプション」で、無音視聴に最適化されたテンポの速い視覚的に魅力的なスタイルが必要です。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が、クリエイターが「オンラインプロモビデオメーカー」を使用してさまざまなソーシャルプラットフォームに合わせてビデオを簡単に適応させる方法を紹介してください。
マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイターを対象とした、洗練された60秒の詳細なマーケティングビデオで新しいサービスの本質を伝えてください。ビジュアルスタイルはシネマティックで、豊富な「メディアライブラリ/ストックサポート」資産とインパクトのあるプロフェッショナルに調整されたサウンドトラックを活用します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、詳細なスクリプトを魅力的な「マーケティングビデオ」の物語に変えるシームレスなプロセスを示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロモビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してテキストを魅力的なプロモーションビデオに変換し、高品質なマーケティングビデオを迅速に作成できるようにします。直感的なオンラインプロモビデオメーカーを使用することで、広範なビデオ編集の経験がなくても魅力的なコンテンツを制作できます。
HeyGenはプロモーションビデオ作成のためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenは、テンプレート、AIアバター、ストック写真とビデオ、ロイヤリティフリーの音楽を豊富に提供し、プロモーションビデオを強化します。ロゴや色をカスタマイズして、製品ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにすることができます。
HeyGenはさまざまな種類のマーケティングビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは多様なマーケティングビデオを制作できる多才なプロモビデオメーカーであり、製品ビデオ、説明ビデオ、ソーシャルメディアビデオ広告などを含みます。強力なテキストからビデオへの変換機能とボイスオーバー生成機能により、あらゆるキャンペーンのための包括的なコンテンツ作成が可能です。
HeyGenは字幕やアスペクト比の調整などの高度な機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動字幕生成やさまざまなプラットフォームに対応した柔軟なアスペクト比のリサイズなど、重要なビデオエディタ機能を組み込んでいます。これにより、オンラインプロモビデオがプロフェッショナルに見え、どの画面やソーシャルメディアチャンネルにも最適化されます。