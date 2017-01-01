プロモビデオジェネレーター: 魅力的なマーケティングビデオを作成

テキストからビデオへの技術とAIボイスを使用して、スクリプトをダイナミックなマーケティングビデオに変換します。

新製品の発売を発表するための活気ある30秒のプロモーションビデオを作成することを想像してください。現代的でアップビートなビジュアルスタイルを持ち、ダイナミックなモーショングラフィックスとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを特徴とするこのビデオは、熱心な中小企業のオーナーが観客を魅了するのに最適です。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して制作を開始し、シームレスなボイスオーバー生成でスクリプトを魅力的な音声ナラティブに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケター向けに設計された45秒のプロフェッショナルなマーケティングビデオを開発し、クライアントの成功事例をソーシャルメディアプラットフォームで力強く紹介します。クリーンで証言スタイルのビジュアル美学を採用し、暖かい照明とクリアな音声、そして控えめで心地よいバックグラウンドミュージックで補完します。HeyGenのAIアバターを活用して説得力のあるナラティブを提示し、字幕/キャプションで最大のアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
テックスタートアップを対象とした60秒の説明ビデオを作成し、複雑なソフトウェア機能を明確に説明します。ミニマリストなビジュアルスタイルでアニメーションアイコンとステップバイステップのビジュアルを使用し、落ち着いた情報提供のボイスオーバーと軽いバックグラウンドミュージックでサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がコンテンツ制作を効率化し、メディアライブラリ/ストックサポートが多様なビジュアルを提供して理解を深めます。
サンプルプロンプト3
eコマースブランド向けに15秒の魅力的なプロモーションビデオを制作し、フラッシュセールを発表します。製品ショットを大胆なテキストオーバーレイとトレンディでキャッチーな音楽で視覚的に印象的にプレゼンテーションし、緊急でエキサイティングなトーンを作り出します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに完璧にフィットさせ、メディアライブラリ/ストックサポートを利用して高インパクトのビジュアルアセットを活用します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロモビデオジェネレーターの使い方

AI駆動のツールで魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成し、アイデアを共有可能なコンテンツに変換してマーケティング効果を高めます。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストプロンプトまたはスクリプトを入力し、AIが瞬時にあなたの言葉を魅力的なビデオシーンに変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートの豊富な選択肢から選び、ブランドのメッセージに完璧に合ったシーンをデザインします。
3
Step 3
オーディオを生成
HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、プロモーションビデオを明確で魅力的なAIボイスオーバーで正確にナレーションします。
4
Step 4
エクスポートと共有
高品質なビデオ出力を完成させ、必要に応じてアスペクト比を調整し、簡単にダウンロードしてプラットフォーム間で共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を強調

顧客の成功事例を信頼性と信頼を築くAI駆動のプロモビデオに変換します。

よくある質問

HeyGenはプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオメーカーは強力なプロモビデオジェネレーターとして機能し、高品質のプロモーションビデオを迅速に作成できます。高度なAI機能とプロフェッショナルなビデオテンプレートを活用して、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenはマーケティングビデオにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは直感的なビデオエディターを通じて、マーケティングビデオに広範なクリエイティブな自由を提供します。ダイナミックなテキストアニメーション、AIビジュアル、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用し、高品質のボイスオーバーと自動字幕を追加してコンテンツを強化できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けの高品質なプロモーションビデオの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは高品質なビデオ出力を生み出すよう設計されており、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで共有されるプロモーションビデオに最適です。AI機能により効率的なビデオ作成が可能で、自動字幕付きのインパクトのあるマーケティングや説明ビデオに最適です。

HeyGenはビデオ編集初心者にとって効果的なツールですか？

はい、HeyGenは初心者でも使いやすいプロモビデオメーカーとして機能します。ユーザーフレンドリーなインターフェースとAI駆動のビデオエディターにより、ビデオ作成プロセスが簡素化され、プロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に編集できます。