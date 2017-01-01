新製品の発売を発表するための活気ある30秒のプロモーションビデオを作成することを想像してください。現代的でアップビートなビジュアルスタイルを持ち、ダイナミックなモーショングラフィックスとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを特徴とするこのビデオは、熱心な中小企業のオーナーが観客を魅了するのに最適です。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して制作を開始し、シームレスなボイスオーバー生成でスクリプトを魅力的な音声ナラティブに変換します。

