小規模ビジネスオーナーをターゲットにした1分間のプロモーションビデオを作成してください。高品質なマーケティング資料を迅速に作成する必要がある方に向けて、明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルで、さまざまな製品ショットを素早く切り替え、プロフェッショナルでアップビートなナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンがどのように迅速なコンテンツ作成を可能にし、効率的にマーケティングキャンペーンを開始できるかを強調してください。

