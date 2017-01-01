魅力的なマーケティングのためのプロモコンテンツビデオメーカー
HeyGenのスマートなスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、売上を向上させる魅力的なプロモビデオを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
テクノロジーに精通した起業家向けに、ビデオ制作プロセスを効率化するための45秒のプロモをデザインしてください。モダングラフィックスを使用し、HeyGenの革新的なAIアバターが明確で権威あるAIボイスで重要なメッセージを伝える様子を示します。HeyGenがどのようにして複雑なタスクを簡素化し、ボイスオーバー生成を通じて高度なAIプロモビデオメーカーとして機能するかを強調してください。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、最大限のエンゲージメントを目指した30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作してください。ビジュアルはテンポが速く、ダイナミックなカット、インパクトのあるアニメーションテキスト、キャッチーでロイヤリティフリーのバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能がプラットフォーム全体でのアクセシビリティにどのように重要であるかを示し、注目を集めるカスタムプロモーションビデオを設計します。
企業トレーナーやプロダクトマネージャー向けに、複雑な情報を明確にするための2分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで、明確で簡潔なアニメーションとグラフィックスを使用し、落ち着いた教育的なナレーションを添えます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが、詳細な製品説明や会社紹介のためのプロフェッショナルなビデオ作成をどのように支援するかを示し、直感的なオンラインエディター内での作成を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロモビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIプロモビデオメーカーで、テキストを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換します。AIを活用したツールがビデオ編集を効率化し、魅力的なプロモーションコンテンツを迅速に生成できます。
HeyGenを使ってプロモビデオに独自の要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターと人間のような音声のボイスオーバーを使用して、プロモビデオを完全にカスタマイズすることができます。直感的なオンラインエディターが強力なビデオ編集ツールを提供し、コンテンツを際立たせます。
HeyGenにはどのようなプロモコンテンツ用のテンプレートがありますか？
HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを豊富に提供しており、魅力的なプロモビデオを簡単に作成できます。オンラインエディター内のドラッグ＆ドロップエディターを活用して、魅力的なマーケティングキャンペーンを迅速に組み立てましょう。
HeyGenはプロモビデオの字幕や高品質なエクスポート機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは自動字幕や高品質なMP4ファイルのエクスポートオプションを含む包括的なビデオメーカーです。これにより、プロフェッショナルなビデオがあらゆるプラットフォームやソーシャルメディアチャンネルに対応できるようになります。