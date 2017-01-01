魅力的なマーケティングのためのプロモコンテンツビデオメーカー

HeyGenのスマートなスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、売上を向上させる魅力的なプロモビデオを作成しましょう。

小規模ビジネスオーナーをターゲットにした1分間のプロモーションビデオを作成してください。高品質なマーケティング資料を迅速に作成する必要がある方に向けて、明るくエネルギッシュなビジュアルスタイルで、さまざまな製品ショットを素早く切り替え、プロフェッショナルでアップビートなナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンがどのように迅速なコンテンツ作成を可能にし、効率的にマーケティングキャンペーンを開始できるかを強調してください。

テクノロジーに精通した起業家向けに、ビデオ制作プロセスを効率化するための45秒のプロモをデザインしてください。モダングラフィックスを使用し、HeyGenの革新的なAIアバターが明確で権威あるAIボイスで重要なメッセージを伝える様子を示します。HeyGenがどのようにして複雑なタスクを簡素化し、ボイスオーバー生成を通じて高度なAIプロモビデオメーカーとして機能するかを強調してください。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、最大限のエンゲージメントを目指した30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作してください。ビジュアルはテンポが速く、ダイナミックなカット、インパクトのあるアニメーションテキスト、キャッチーでロイヤリティフリーのバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能がプラットフォーム全体でのアクセシビリティにどのように重要であるかを示し、注目を集めるカスタムプロモーションビデオを設計します。
企業トレーナーやプロダクトマネージャー向けに、複雑な情報を明確にするための2分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで、明確で簡潔なアニメーションとグラフィックスを使用し、落ち着いた教育的なナレーションを添えます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが、詳細な製品説明や会社紹介のためのプロフェッショナルなビデオ作成をどのように支援するかを示し、直感的なオンラインエディター内での作成を可能にします。
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロモコンテンツビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオメーカーで、マーケティングキャンペーンを向上させる魅力的なプロモーションビデオを迅速かつ効率的に作成しましょう。

Step 1
スタート地点を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めてプロモビデオ作成を開始します。これがメッセージの完璧な基盤を提供します。
Step 2
魅力的なコンテンツを作成
直感的なオンラインエディターを使用してメディア要素を追加します。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、テキスト入力から直接魅力的なボイスオーバーとビジュアルを生成します。
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
カスタムロゴや色を含むブランディングコントロールを使用して、ブランドの独自のスタイルを適用します。プロモビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにし、洗練された外観を実現します。
Step 4
エクスポートと共有
完成したプロモーションビデオを高品質なフォーマットでダウンロードします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームやマーケティングチャネルに最適化されたコンテンツを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を紹介

顧客の声をダイナミックなAIを活用したビデオに変換し、強力で信頼性のあるプロモーションコンテンツを作成します。

よくある質問

HeyGenはプロモビデオの作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIプロモビデオメーカーで、テキストを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換します。AIを活用したツールがビデオ編集を効率化し、魅力的なプロモーションコンテンツを迅速に生成できます。

HeyGenを使ってプロモビデオに独自の要素をカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはAIアバターと人間のような音声のボイスオーバーを使用して、プロモビデオを完全にカスタマイズすることができます。直感的なオンラインエディターが強力なビデオ編集ツールを提供し、コンテンツを際立たせます。

HeyGenにはどのようなプロモコンテンツ用のテンプレートがありますか？

HeyGenはプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを豊富に提供しており、魅力的なプロモビデオを簡単に作成できます。オンラインエディター内のドラッグ＆ドロップエディターを活用して、魅力的なマーケティングキャンペーンを迅速に組み立てましょう。

HeyGenはプロモビデオの字幕や高品質なエクスポート機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは自動字幕や高品質なMP4ファイルのエクスポートオプションを含む包括的なビデオメーカーです。これにより、プロフェッショナルなビデオがあらゆるプラットフォームやソーシャルメディアチャンネルに対応できるようになります。