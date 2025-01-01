プロジェクションビデオメーカー: 驚異的なビジュアル体験を創造

HeyGenの強力なテンプレートとシーンを活用して、息をのむようなステージプロジェクションと没入型インスタレーションを簡単にデザイン。

技術アーティストや教育者を目指す人々のために、現代のプロジェクションマッピングソフトウェアの使いやすいインターフェースをナビゲートする方法を示す1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、スキーマティックなオーバーレイを利用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された落ち着いた指導的な声で、初心者にも複雑な概念を理解しやすくします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
イベント技術者やAVスペシャリストを対象にした1.5分のチュートリアルで、マルチプロジェクター設定の複雑さに深く入り込みます。このビデオは、リアルタイムのマッピング調整を示すダイナミックでやや速いペースのビジュアルを特徴とし、エネルギッシュでプロフェッショナルなボイスオーバーと同期させます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して、さまざまなステージ構成を示し、音の同期に必要な技術的な精度を強調するために字幕/キャプションを含めます。
サンプルプロンプト2
この45秒のビデオは、MacとWindowsプラットフォームでのビデオマッピングソフトウェアの多様性をクリエイティブなプロフェッショナルや小規模ビジネスオーナーに紹介することを目的としています。洗練されたモダンなビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックとAIアバターによる簡潔で魅力的なスクリプトを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートが、異なる表示環境にコンテンツを適応させる方法を強調し、ソフトウェアのクロスプラットフォームの有用性を証明します。
サンプルプロンプト3
プロジェクションビデオメーカーのコア技術原則をどのように習得できますか？学生や趣味の人々のために、基本的なメカニズムを分解する詳細な2分間のビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションは教育的でスキーマティックであり、明確な図やアニメーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して直接生成された権威ある説明的なボイスオーバーと組み合わせて、すべての技術的側面を徹底的に説明します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロジェクション用ビデオの作成方法

使いやすいインターフェースと強力なクリエイティブツールで、プロジェクションマッピングやライブイベントのニーズに合わせた素晴らしいビデオコンテンツを作成。

1
Step 1
ビデオを作成
強力なテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトをビデオに変換し、プロジェクションビジュアルの基礎を築きます。
2
Step 2
AIアバターを追加
魅力的なAIアバターを統合してビジュアルを強化し、ダイナミックなビデオアニメーションをあらゆる表面に生き生きとさせます。
3
Step 3
ボイスオーバーを生成
高度なボイスオーバー生成機能を活用してクリアな音声を生成し、インスタレーションでの完璧な音の同期を実現します。
4
Step 4
コンテンツをエクスポート
柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、マルチプロジェクター設定でのシームレスな表示に必要な正確な形式でビデオを準備します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルビデオで観客を鼓舞

ライブイベント、企業集会、公共展示でのプロジェクションに理想的なダイナミックな視覚効果を持つ影響力のあるモチベーショナルビデオを作成し、視聴者を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはさまざまな用途のプロジェクションビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは強力なプロジェクションビデオメーカーとして機能し、ユーザーフレンドリーなインターフェースを提供して、スクリプトから多様なAIアバターとボイスオーバーを使用してAI駆動のビデオアニメーションを迅速に生成します。この初心者向けソフトウェアは、ダイナミックなビジュアル体験のコンテンツ作成を簡素化します。

HeyGenはプロジェクションマッピングやライブイベントに適したダイナミックなビデオアニメーションを作成できますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを備えた魅力的なビデオアニメーションを生成できます。これらはさまざまなアスペクト比でエクスポート可能で、プロジェクションマッピングソフトウェアとの統合に非常に適しており、インパクトのあるステージプロジェクションやライブイベントに活用できます。

HeyGenは没入型インスタレーションやマルチプロジェクター設定へのコンテンツ統合のためにどのようなエクスポートオプションを提供しますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポート形式を提供し、生成されたビデオコンテンツがさまざまなプロジェクションマッピングソフトウェアやハードウェアと互換性を持つことを保証します。この多様性は、複雑な没入型インスタレーションやマルチプロジェクター設定へのシームレスな統合をサポートします。

HeyGenはビデオマッピングプロジェクトのブランディングカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやブランドカラーをビデオコンテンツに簡単に組み込むことができます。これにより、すべてのビデオマッピングプロジェクトで一貫したプロフェッショナルなビジュアルアイデンティティが確保されます。