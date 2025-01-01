技術アーティストや教育者を目指す人々のために、現代のプロジェクションマッピングソフトウェアの使いやすいインターフェースをナビゲートする方法を示す1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、スキーマティックなオーバーレイを利用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して生成された落ち着いた指導的な声で、初心者にも複雑な概念を理解しやすくします。

ビデオを生成