プロジェクションレポートビデオメーカー：インパクトのあるレポートを作成
HeyGenのAIアバターを使用して、データを魅力的なレポートビデオに変換し、複雑な予測を明確にします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザー向けに90秒の説明ビデオを開発し、クリーンでインタラクティブなビジュアルスタイルと親しみやすい指導的な音声トーンでステップバイステップのオンボーディングプロセスを示します。このビデオはHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと字幕/キャプションを利用して、最大限の明確さとアクセシビリティを提供します。
潜在的なクライアントを対象にした45秒のマーケティングビデオを制作し、新しいサービスの利点をダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルとアップビートで説得力のある音声で強調します。このプレゼンテーションはHeyGenのテンプレートとシーン、および豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して、説得力のあるストーリーを作成します。
ステークホルダー向けに2分間のニュース説明ビデオを設計し、最近の会社の更新を情報豊富なニュース放送スタイルのビジュアルとプロフェッショナルで明確な音声で要約します。HeyGenのAIアバター、ボイスオーバー生成、字幕/キャプションを組み込むことで「オールインワンビデオソリューション」の側面を最大限に活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して高品質なレポートビデオの作成をどのように支援しますか？
HeyGenは最先端のAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトをダイナミックなレポートビデオに簡単に変換できるようにします。高度なAIアバターと洗練されたAIテキスト-to-スピーチ技術を活用して、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenが説明ビデオのためのオールインワンビデオ作成プラットフォームである技術的な特徴は何ですか？
HeyGenは、ドラッグ＆ドロップ編集やスクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオ機能などの直感的な機能を提供することで、オールインワンのビデオ作成プラットフォームとして際立っています。これにより、ユーザーは複雑なソフトウェアを使用せずにプロフェッショナルな説明ビデオやマーケティングビデオを効率的に制作できます。
HeyGenはブランド化とリッチメディアを使用した説明ビデオのカスタマイズを支援できますか？
はい、HeyGenは多様なテンプレートライブラリとブランドコントロールを通じて、説明ビデオがブランドアイデンティティに合致するようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。字幕を簡単に追加し、豊富なストックメディアライブラリにアクセスし、自分の画像や図を組み込むことができます。
HeyGenはプロジェクションレポートビデオのためのデータとビジュアルアセットの統合をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、重要なビジュアルアセットをシームレスに統合することで、説得力のあるプロジェクションレポートビデオを作成する力をユーザーに提供します。プラットフォームは、画像、図、データ、テキストを簡単にアップロードできるようにし、レポートが情報豊富で視覚的に魅力的であることを保証します。