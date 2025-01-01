プロジェクションレポートビデオメーカー：インパクトのあるレポートを作成

HeyGenのAIアバターを使用して、データを魅力的なレポートビデオに変換し、複雑な予測を明確にします。

ビジネスアナリスト向けに1分間のプロジェクションレポートビデオを作成し、将来の財務トレンドをプロフェッショナルでデータ豊富なビジュアルスタイルで紹介し、落ち着いた権威あるナレーションを添えます。このビデオはHeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、複雑な情報を明確に伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアユーザー向けに90秒の説明ビデオを開発し、クリーンでインタラクティブなビジュアルスタイルと親しみやすい指導的な音声トーンでステップバイステップのオンボーディングプロセスを示します。このビデオはHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと字幕/キャプションを利用して、最大限の明確さとアクセシビリティを提供します。
サンプルプロンプト2
潜在的なクライアントを対象にした45秒のマーケティングビデオを制作し、新しいサービスの利点をダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルとアップビートで説得力のある音声で強調します。このプレゼンテーションはHeyGenのテンプレートとシーン、および豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを効果的に活用して、説得力のあるストーリーを作成します。
サンプルプロンプト3
ステークホルダー向けに2分間のニュース説明ビデオを設計し、最近の会社の更新を情報豊富なニュース放送スタイルのビジュアルとプロフェッショナルで明確な音声で要約します。HeyGenのAIアバター、ボイスオーバー生成、字幕/キャプションを組み込むことで「オールインワンビデオソリューション」の側面を最大限に活用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロジェクションレポートビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、複雑なデータを魅力的なプロジェクションレポートビデオに簡単に変換し、明確さとインパクトを実現します。

1
Step 1
テンプレートからレポートビデオを作成
プロフェッショナルなレポートビデオテンプレートから選択して、プロジェクションレポートの構造を決定します。これにより、ビデオ作成の効率的なスタートポイントが提供されます。
2
Step 2
AIアバターで魅力的なビジュアルを追加
ダイナミックなAIアバターを統合して、プロジェクションを提示し、データをより魅力的で理解しやすくします。重要な洞察を効果的に伝えるために最適なアバターを選択してください。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
高度なAIテキスト-to-スピーチ技術を使用して、スクリプトを自然なナレーションに変換します。これにより、プロジェクションレポート全体で明確で一貫した音声配信が保証されます。
4
Step 4
最終ビデオをエクスポート
高品質のプロジェクションレポートビデオを希望の形式と解像度で簡単にエクスポートします。完成したビデオは、ステークホルダーに共有して印象を与える準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パフォーマンスレポートを視覚化

.

プロジェクションレポートからの発見と主要業績指標を、魅力的でプロフェッショナルなAI生成ビデオサマリーで明確に提示します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用して高品質なレポートビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは最先端のAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトをダイナミックなレポートビデオに簡単に変換できるようにします。高度なAIアバターと洗練されたAIテキスト-to-スピーチ技術を活用して、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenが説明ビデオのためのオールインワンビデオ作成プラットフォームである技術的な特徴は何ですか？

HeyGenは、ドラッグ＆ドロップ編集やスクリプトからの強力なテキスト-to-ビデオ機能などの直感的な機能を提供することで、オールインワンのビデオ作成プラットフォームとして際立っています。これにより、ユーザーは複雑なソフトウェアを使用せずにプロフェッショナルな説明ビデオやマーケティングビデオを効率的に制作できます。

HeyGenはブランド化とリッチメディアを使用した説明ビデオのカスタマイズを支援できますか？

はい、HeyGenは多様なテンプレートライブラリとブランドコントロールを通じて、説明ビデオがブランドアイデンティティに合致するようにするための広範なカスタマイズオプションを提供します。字幕を簡単に追加し、豊富なストックメディアライブラリにアクセスし、自分の画像や図を組み込むことができます。

HeyGenはプロジェクションレポートビデオのためのデータとビジュアルアセットの統合をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、重要なビジュアルアセットをシームレスに統合することで、説得力のあるプロジェクションレポートビデオを作成する力をユーザーに提供します。プラットフォームは、画像、図、データ、テキストを簡単にアップロードできるようにし、レポートが情報豊富で視覚的に魅力的であることを保証します。