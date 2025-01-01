プロジェクト更新ビデオジェネレーター：チームコミュニケーションを簡素化

リアルなAIアバターを使用して魅力的なプロジェクト更新ビデオを生成し、複雑な情報をチームやステークホルダーにとって理解しやすくします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なクライアントをターゲットにしたソーシャルメディアマーケティングキャンペーン用に、ダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートなナレーションを備えた新製品機能を紹介する30秒のビデオを設計し、HeyGenの事前デザインされたテンプレートと統合されたナレーション生成を活用して迅速に作成します。
サンプルプロンプト2
既存のユーザー向けに複雑なソフトウェア機能を説明する45秒のビデオデモを作成し、HeyGenのメディアライブラリからの高品質なストックメディアと明確な字幕を使用して、スリークでモダンなビジュアル美学を活用し、真に情報豊かな視聴体験を保証します。
サンプルプロンプト3
ステークホルダーや潜在的な投資家向けに、クリーンでコーポレートな背景に対して権威あるAIアバターを使用して簡潔な会社の更新を提供する、洗練された90秒のエグゼクティブサマリーを開発し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用してさまざまなプラットフォームに簡単に適応させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロジェクト更新ビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルなプロジェクト更新ビデオを簡単に作成し、チームやステークホルダーに情報を提供する魅力的なAIパワードコンテンツを作成します。

1
Step 1
ビデオを作成
事前にデザインされたテンプレートから選択するか、空白のキャンバスからプロジェクト更新を構築します。
2
Step 2
コンテンツを追加
プロジェクト更新スクリプトを貼り付けます。当プラットフォームはスクリプトからのテキストビデオを利用して、AIビデオジェネレーター技術を使用して自然なナレーションに変換します。
3
Step 3
ブランディングを適用
会社のロゴや特定のカラーパレットを含むブランディングコントロールを適用して、ビデオのプロフェッショナリズムを向上させ、ブランドの一貫性を保ちます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、あらゆるプラットフォームに適した高品質なビデオ形式でダウンロードし、完璧な配信を保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功したプロジェクトの成果を強調

完了したプロジェクトの成果や製品デモを内部および外部のオーディエンスに効果的に提示し、信頼を築き、成功を祝うダイナミックなAIビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のチームのビデオ作成を簡素化できますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターで、テキストからプロフェッショナルなビデオを迅速に作成できます。事前に用意されたテンプレートとリアルなAIアバターを提供し、マーケティング、会社の更新、トレーニングなどのさまざまな用途において高品質なビデオ出力を簡素化します。

HeyGenはカスタムブランディングとリアルなAIアバターをサポートしていますか？

はい、HeyGenはブランドに合わせたカスタマイズ可能なAIアバターを使用して高品質なビデオ出力を可能にします。ロゴや色を組み込んで、すべてのコンテンツがブランドに合ったプロフェッショナルなものになるようにビデオをパーソナライズできます。

HeyGenでどのような種類のプロジェクト更新ビデオを作成できますか？

HeyGenは優れたプロジェクト更新ビデオジェネレーターとして機能し、会社の更新、内部コミュニケーション、さらにはビデオマーケティングのための魅力的な短いクリップを簡単に作成できます。テキストからビデオへの機能により、コンテンツ作成が簡素化され、簡単なビデオ作成ソリューションとなります。

HeyGenは多言語サポートのビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは多言語機能をサポートしており、グローバルなオーディエンス向けにビデオコンテンツをローカライズできます。これにより、プロフェッショナルなビデオがより広い市場に効果的に届き、ソーシャルメディアビデオや全体的なビデオマーケティングの取り組みを強化します。