プロジェクト研修ビデオジェネレーター：簡単な学習ビデオ
AIビデオジェネレーターで社員研修を強化しましょう。AIアバターを活用して、企業向けの魅力的なビデオを迅速かつ効果的に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバー向けに、新しいソフトウェア機能を示す45秒の簡潔なチュートリアルをデザインしてください。この企業研修ビデオは、情報豊かで洗練されたものであり、モダンなビジュアル美学とスムーズなトランジション、自信に満ちた知識豊富なナレーションを活用します。主な目標は、複雑なスクリプトを明確なビデオに変換することであり、効率的な知識移転を求めるチームリーダーやL&Dマネージャーを対象としています。
新しい社内プロジェクト管理ツールを紹介する30秒のエネルギッシュなプロモーションビデオを制作してください。このプロジェクト研修ビデオジェネレーターのコンセプトは、活気に満ちたアニメーションとフレンドリーで励みになる音声スタイルを取り入れ、テンプレートとシーンを活用して魅力的なビジュアルを迅速に組み立て、チームの生産性向上を目指すプロジェクトマネージャーや中小企業のオーナーの関心を引くことを目指します。
全社員に向けた重要な会社の更新情報を説明する45秒のビデオを作成してください。このビデオ作成プロジェクトは、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを維持し、理解しやすいグラフィックと明確で権威あるナレーションを補完します。複数の部門にわたる一貫したナレーションを確保するために、強力なナレーション生成を活用し、効率的な情報伝達を必要とする社内コミュニケーションチームやL&Dプロフェッショナル向けに設計されています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして研修ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を活用して、魅力的な研修ビデオの制作を革新します。ユーザーは多様なAIアバターを使用して、テキストをビデオに簡単に変換でき、従来のビデオ制作に必要な時間とリソースを大幅に削減します。これにより、さまざまなニーズに対応する理想的なプロジェクト研修ビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはビデオ作成にどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは、自然にスクリプトを話すリアルなAIアバターを含む強力なAI機能を提供し、俳優を必要としません。強力なテキストからビデオへの機能とAIナレーションを備えたHeyGenは、書かれたコンテンツを洗練されたビデオにシームレスに変換し、明確で魅力的なコミュニケーションを実現します。
HeyGenは企業研修ビデオの生成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは、L&Dチームが高品質な企業研修ビデオや社員研修ビデオを生成するのをサポートするように専門的に設計されています。カスタムブランディングコントロール、多様なテンプレート、スクリプトの簡単な統合を提供し、プロフェッショナルな学習と開発コンテンツのための包括的なビデオジェネレーターとなります。
HeyGenはどのようにしてビデオ制作プロセスを効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターとAIナレーションを使用してスクリプトから直接研修ビデオを作成できるようにすることで、ビデオ制作を効率化します。直感的なプラットフォームには、事前にデザインされたテンプレートと自動キャプション機能が含まれており、コンセプトからエクスポートまで迅速かつ効率的なビデオ作成を可能にし、貴重な時間と労力を節約します。