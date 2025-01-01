プロジェクト概要ビデオメーカー：説明ビデオを迅速に作成

プロジェクト概要ビデオメーカーを使用して、シンプルなスクリプトからテキスト・トゥ・ビデオを生成し、素晴らしいコンテンツを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

見込み顧客とエンドユーザーを対象にした90秒の説明ビデオを開発し、新しいAI搭載プラットフォームの直感的なインターフェースを紹介します。現代的で魅力的なビジュアルスタイルを流れるようなアニメーションと親しみやすく励みになる声で表現します。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、カスタマイズ可能なAIアバターを利用して、説明を非常に親しみやすく、理解しやすくします。
新しいデータ分析ツールのオンボーディングを受ける社内チームメンバー向けに2分間のトレーニングビデオを制作します。ビジュアルスタイルは指導的でステップバイステップのもので、明確な画面デモンストレーションと強調された機能を備え、支援的で落ち着いた声で補完されます。HeyGenの字幕/キャプションと広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、包括的なガイダンスとアクセシビリティを提供します。
主要なステークホルダーと上級管理職向けの簡潔なマーケティングビデオとして、45秒の進捗報告を生成し、最近のプロジェクトのマイルストーンと将来の技術ロードマップの目標を強調します。動的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、主要なデータポイントを目立たせ、明確で権威ある声を使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、AIアバターを利用して、さまざまな視聴プラットフォームに適応可能な洗練されたプレゼンテーションを提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

プロジェクト概要ビデオメーカーの使い方

AIを活用して、複雑な更新を魅力的で理解しやすいコンテンツに変換し、プロジェクト概要ビデオを簡単に作成します。

Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選択するか、スクリプトを入力してプロジェクト概要ビデオをすぐに開始します。
Step 2
AIアバターを追加
AIアバターを統合して、ダイナミックで魅力的な画面上の存在感を提供します。
Step 3
ビデオをカスタマイズ
会社のロゴやカラーパレットを含むブランディングコントロールを適用してビデオを強化します。
Step 4
エクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、最終的なプロジェクト概要ビデオを生成し、あらゆるプラットフォームに対応します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロジェクト知識の移転を加速

包括的なプロジェクト概要ビデオや教育コンテンツを迅速に生成し、チーム間での効率的な知識移転を確保します。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオなどの高度なAIツールを活用して、ビデオ作成のワークフロー全体を簡素化します。この強力なAIビデオ作成プラットフォームは、包括的なビデオ編集スイートとして機能し、ユーザーがプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できるようにします。

HeyGenのテンプレートを使用して説明ビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、動的な説明ビデオを作成するのに最適なカスタマイズ可能なテンプレートを幅広く提供しています。AIアバターを簡単に統合し、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを利用して、あらゆる側面を個別にカスタマイズできます。

HeyGenはビデオ制作にどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、音声生成や字幕作成のための強力なAIツールを提供する完全なビデオ制作ソリューションとして機能します。ユーザーは、包括的なブランディングコントロール、広範なメディアライブラリ、さまざまな出力ニーズに対応する柔軟なアスペクト比のリサイズを利用できます。

HeyGenはどのように効果的なプロジェクト概要ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、シンプルなスクリプトから迅速にビデオを作成できる理想的なプロジェクト概要ビデオメーカーです。その直感的なインターフェースとコラボレーション機能により、複雑な情報を魅力的で共有可能な概要に凝縮することが容易です。