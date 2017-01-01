プロジェクトオリエンテーションビデオメーカー：簡単なオンボーディングビデオ
スクリプトからのテキストビデオを使用して、チーム向けの魅力的な説明ビデオを迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なクライアントをターゲットにした30秒のマーケティングビデオを開発し、洗練されたエネルギッシュなビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックトラックを提供します。このAIビデオジェネレーターのコンセプトは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、プロジェクトの主要な利点を迅速に強調し、プロフェッショナルな美学で観客の注意を引きます。
内部のクリエイティブチーム向けに、45秒のアニメーションブリーフィングをデザインし、風変わりでイラスト風のビジュアルスタイルとインスピレーションを与える遊び心のあるサウンドトラックを組み合わせます。このアニメーションビデオメーカーの取り組みでは、HeyGenのカスタムAIアバターを使用してプロジェクトのユニークなビジョンを具現化し、創造的なコラボレーションを促進します。
会社のリーダーシップ向けに90秒の企業ビデオを制作し、洗練された権威あるビジュアルスタイルとプロフェッショナルなボイスオーバーを提供し、重要なプロジェクトの更新に最適です。このオンラインビデオエディターのタスクでは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、正確なメッセージングと一貫したレポートの配信を保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なプロジェクトオリエンテーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能な**ビデオテンプレート**と高度な**AIアバター**を提供することで、**プロジェクトオリエンテーションビデオ**の作成を簡素化します。ブランドの独自性を強化する**ブランディングコントロール**を活用し、スクリプトを効率的に洗練されたビデオに変換できます。
HeyGenは多様なコンテンツニーズに対応するAIビデオジェネレーターとして本当に機能しますか？
はい、HeyGenは多様なコンテンツに対応する**AIビデオジェネレーター**であり、**マーケティングビデオ**、**企業ビデオ**、**説明ビデオ**などを含みます。高度な**AIアバター**と**スクリプトからのテキストビデオ**を活用して、プロフェッショナルな品質でアイデアを実現します。
HeyGen内で利用可能なブランディングコントロールは、マーケティングビデオがブランドに合致することをどのように保証しますか？
HeyGenは包括的な**ブランディングコントロール**を提供し、**マーケティングビデオ**がブランドアイデンティティに完全に合致するようにします。ロゴの統合、色のカスタマイズ、多様な**ビデオテンプレート**の選択を通じて、一貫したビジュアルスタイルをすべてのコンテンツに維持できます。
基本的な編集を超えて、HeyGenはプロフェッショナルな出力のための高度なビデオメーカー機能をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、豊富な**ビデオテンプレート**、包括的なメディアライブラリ、さまざまなプラットフォームに対応した正確なアスペクト比のリサイズを含むプロフェッショナルな**ビデオメーカー**機能を提供します。これらの機能により、基本的な編集能力を超えた高品質のコンテンツを制作できます。