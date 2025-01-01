開発者やシステム管理者を対象にした1分間の技術ウォークスルービデオをデザインし、新しいAPI統合をデモンストレーションします。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的にし、画面録画とアニメーションテキストオーバーレイを活用し、正確で情報豊富なAIナレーションを補完します。HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、複雑なドキュメントを魅力的なビジュアル説明に迅速に変換することに焦点を当てます。

