開発者やシステム管理者を対象にした1分間の技術ウォークスルービデオをデザインし、新しいAPI統合をデモンストレーションします。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的にし、画面録画とアニメーションテキストオーバーレイを活用し、正確で情報豊富なAIナレーションを補完します。HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、複雑なドキュメントを魅力的なビジュアル説明に迅速に変換することに焦点を当てます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のマーケティングビデオを制作し、新しいサービスを紹介します。明るくプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、鮮やかなブランドカラーとダイナミックなトランジションを組み合わせ、親しみやすく熱意のあるAIボイスを使用します。HeyGenのAIアバターを活用してサービスの利点を明確に提示し、視聴者との親しみやすい関係を築き、使いやすさを強調します。
サンプルプロンプト2
新入社員や研修生向けに、会社の内部ソフトウェアのオンボーディングプロセスを詳述する2分間の包括的な説明ビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的で落ち着いたものであり、明確なステップバイステップのビジュアルと安心感のあるAIボイスを特徴とします。HeyGenの自動字幕/キャプションを利用して、技術情報のアクセシビリティと保持を向上させ、学習体験を包括的にします。
サンプルプロンプト3
コンテンツクリエイター向けに、ビデオエンゲージメントを最適化するためのクイックヒントを提供する30秒のソーシャルメディアビデオを開発します。このビデオはテンポが速く視覚的に刺激的であり、トレンディなグラフィックとバックグラウンドミュージックを組み込み、シャープでエネルギッシュなAIボイスでサポートされます。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、高品質のBロール映像とアイコンを迅速に調達し、短いビデオのインパクトを高めます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

今月のプロジェクトビデオメーカーの使い方

AIと直感的なツールを活用して、成果を強調し、チームの成功を効果的に共有する魅力的な今月のプロジェクトビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
プロジェクトのストーリーを選択
プロジェクトの概要やスクリプトを、強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なビデオに簡単に変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを追加
プロフェッショナルなAIアバターを統合して、プロジェクトの成功をナレーションし、よりダイナミックで魅力的なプレゼンテーションにします。
3
Step 3
ビジュアルとサウンドで強化
広範なメディアライブラリ/ストックサポートから関連する画像、ビデオ、音楽を取り入れ、プロジェクトのハイライトを視覚的に表現します。
4
Step 4
ビデオをブランド化して共有
ロゴや色を使ってチームのカスタムブランディングコントロールを適用し、洗練されたビデオをエクスポートして、説得力のあるマーケティングビデオとして共有するために最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロジェクトの成功事例を紹介

成功したプロジェクトとその影響を効果的に提示し、AI生成のダイナミックなビデオを通じて成果を祝福し、他者を鼓舞します。

よくある質問

HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」であり、「テキスト-to-ビデオ」をリアルな「AIアバター」と洗練された「AIボイスジェネレーター」で変換し、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。この強力なプラットフォームにより、複雑な編集ソフトウェアを使用せずにプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。

HeyGenを使ってビデオを簡単にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルにデザインされた「テンプレート」と直感的な「ドラッグ＆ドロップ編集」機能を提供し、誰でもビデオ編集を簡単に行えます。シーンを簡単にカスタマイズし、「アニメーション」を追加し、特定のニーズに合わせて「マーケティングビデオ」をブランド化できます。

HeyGenはどのような技術的カスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは、ロゴや色の包括的なブランディングコントロール、広範な「ストックメディアライブラリ」サポート、自動「字幕/キャプション」など、強力な技術的カスタマイズを提供します。ユーザーはまた、さまざまなプラットフォームでの最適な表示のためにアスペクト比のリサイズを活用できます。

HeyGenはどのような種類のビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、魅力的な「ソーシャルメディアビデオ」や情報豊富な「説明ビデオ」、ダイナミックな「マーケティングビデオ」、さらには説得力のある「今月のプロジェクトビデオメーカー」まで、多様なコンテンツを作成する力をユーザーに提供します。その多様性は、プロフェッショナルでクリエイティブな「短編ビデオ」のニーズを幅広くサポートします。