プロジェクトトレーニングビデオジェネレーター: AIで魅力的な学習を
直感的なスクリプトからのテキストをビデオに変換することで、プロジェクト管理トレーニングビデオを迅速に開発します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクト管理トレーニングビデオ内で複雑なリスク管理戦略を説明する2分間の指導ビデオを開発してください。この魅力的なeラーニングコンテンツは、現代的なインフォグラフィックビジュアルと落ち着いた権威ある音声スタイルを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、詳細な説明を効率的に洗練されたビデオセグメントに変換します。
すべてのプロジェクトチームメンバーに向けた45秒の動的なビデオアップデートを作成し、今後のソフトウェアツールの変更についての内部コミュニケーションを促進します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るくエネルギッシュで、プロフェッショナルな声でアップビートにします。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、この発表を迅速に組み立て、視覚的に魅力的で一貫したメッセージを確保します。
グローバルプロジェクトチーム向けに60秒のコンプライアンスリフレッシュビデオを設計し、重要なデータプライバシー規制をカバーします。ビジュアルスタイルは権威あるもので明確にし、オーディオは一貫したプロフェッショナルなトーンで行います。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して、多言語コンテンツのアクセシビリティを確保し、多様なオーディエンスに対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトをプロフェッショナルトレーニングビデオに簡単に変換できます。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを使用して、魅力的なeラーニングや社員オンボーディングコンテンツの開発を効率化します。
HeyGenはリアルなAIアバターと多言語サポートで魅力的なeラーニングコンテンツを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIアバターと強力なナレーション生成を活用して、非常に魅力的なeラーニング教材を制作します。さらに、字幕やキャプションを含む多言語コンテンツ機能により、グローバルトレーニングイニシアチブに最適です。
HeyGenのテキストスクリプトをビデオコンテンツに変換するアプローチは何ですか？
HeyGenは効率的なテキストからビデオへの作成を専門としており、スクリプトを入力するだけで、同期されたオーディオ、リアルなAIナレーション、動的なビジュアルを自動生成します。これにより、従来のビデオ制作に必要な時間と労力を大幅に削減します。
HeyGenでトレーニングビデオのブランドの一貫性をどのように確保できますか？
HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムスタイルをビデオに直接組み込むことができます。これにより、すべてのプロフェッショナルトレーニングビデオが企業のアイデンティティとビジュアルコミュニケーションガイドラインに完全に一致することを保証します。