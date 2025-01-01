プロジェクトキックオフビデオジェネレーター: AIでプロジェクトを開始

AIアバターを使用してダイナミックなプロジェクトビデオを生成し、チームのエンゲージメントを高め、コミュニケーションを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
外部クライアントや潜在的なパートナーを対象にした45秒のプロジェクトブリーフビデオを作成し、今後のクリエイティブキャンペーンを紹介します。このビデオは、革新を反映したモダンで洗練されたビジュアルデザインで、AIアバターがコアコンセプトを提示することを特徴とします。明確な言語での説明を確保し、HeyGenのAIアバターを活用してプロフェッショナルにメッセージを伝えます。
サンプルプロンプト2
複雑な技術統合プロジェクトのための60秒のプロジェクトキックオフビデオを開発し、技術チームメンバーとエンジニアリングリーダーを対象に、明確さと詳細な情報に焦点を当てます。ビデオはクリーンで情報豊かなビジュアルスタイルで、Media library/stock supportからのオンスクリーンデータビジュアライゼーションを補完し、技術用語の理解を助けるために正確な字幕/キャプションを追加します。Subtitles/captionsを活用して、すべての技術用語が明確に理解されるようにします。
サンプルプロンプト3
マーケティング部門とデザインコラボレーターを新しいブランディングイニシアチブに合わせるためのインパクトのある30秒のチームキックオフビデオを作成します。ビデオは、さまざまなTemplates & scenesを使用して、視覚的に豊かでブランド化されたスタイルを示し、主要な美的要素とキャンペーン目標を紹介します。音声は熱意に満ち、インスピレーションを与えるものであり、さまざまなプラットフォーム用にAspect-ratio resizing & exportsを使用してビデオをエクスポートすることを確認します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロジェクトキックオフビデオジェネレーターの使い方

テキストをダイナミックでブランド化されたビデオに変換し、プロジェクトの紹介を効率化し、明確さと興奮をもってスタートを切りましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
プロジェクトブリーフや主要メッセージをジェネレーターにドラフトまたは貼り付けて開始します。スクリプトからのText-to-video機能が、書かれたコンテンツを自然な音声に変換し、ダイナミックなキックオフビデオの基盤を瞬時に構築します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなTemplates & scenesから選択し、プロジェクトの舞台を設定します。背景、テキスト、レイアウトをカスタマイズして、プロジェクトの範囲と目標を効果的に視覚的に伝えます。
3
Step 3
ブランド要素を追加
ブランディングコントロールを適用して、ビデオをさらにパーソナライズします。会社のロゴ、カスタムカラー、フォントを簡単に組み込んで、ブランドの一貫性を確保し、プロジェクトキックオフを即座に認識可能でプロフェッショナルなものにします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオが完成したら、Aspect-ratio resizing & exports機能を利用して、あらゆるプラットフォームに最適な形式で最終ビデオを生成します。チームや関係者と洗練されたキックオフビデオを共有し、明確で魅力的なスタートを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなキックオフコンテンツでプロジェクトチームを鼓舞

チームのモチベーションを高め、成功するプロジェクト実行のための共有ビジョンを育む魅力的なプロジェクトキックオフビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロジェクトキックオフビデオの視覚的インパクトを高めることができますか？

HeyGenは、AIアバター、カスタマイズ可能なテンプレート、豊富なメディアアセットを使用して、魅力的でダイナミックなプロジェクトキックオフビデオを作成する力を提供します。プロジェクトブリーフを視覚的に印象的なアニメーションビデオに迅速に変換し、プロジェクトプレゼンテーションをよりインパクトのあるものにし、記憶に残るものにします。

HeyGenはプロジェクトプレゼンテーションにどのようなクリエイティブなカスタマイズ機能を提供しますか？

HeyGenは、プロジェクトプレゼンテーションがブランドの独自のスタイルを反映するように、広範なブランディングカスタマイズオプションを提供します。ロゴを簡単に統合し、カスタムカラーを選択し、多様なテンプレートとシーンのライブラリから選択して、視覚的に一貫性のあるプロフェッショナルなキックオフビデオを作成できます。

HeyGenはテキストスクリプトからプロジェクトキックオフビデオを生成するプロセスを簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、プロジェクトブリーフやテキストスクリプトを直接プロフェッショナルなプロジェクトキックオフビデオに変換し、AIアバターと自然なナレーションを提供します。このText to Video機能はビデオ作成を効率化し、広範な編集なしで短いビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはプロジェクトの内部コミュニケーションビデオでブランドの一貫性をどのように確保しますか？

HeyGenは、すべての内部プロジェクトチームのキックオフビデオで一貫したビジュアルアイデンティティを維持するための強力なブランディングコントロールを提供します。カスタムブランディング、ロゴ、カラースキームをすべてのビデオに適用し、プロフェッショナルで一貫性のあるコミュニケーションを確保します。