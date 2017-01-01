小規模ビジネスオーナーやプロジェクトマネージャーを対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenがプロジェクト説明動画のワークフローをどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、画面録画とクリーンなグラフィックを活用し、音声は明確で権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、アイデアを迅速に洗練されたコンテンツに変える方法を示します。

ビデオを生成