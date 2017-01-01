プロジェクト説明動画メーカー: 魅力的な動画を迅速に作成
リアルなAIアバターを使用して、魅力的なアニメーション動画や製品デモをより速く制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームが新機能を魅力的に紹介するための90秒の製品デモ動画を想像してください。この動画は、多様なAIアバターが製品画面と動的に対話し、親しみやすく情報豊かな音声スタイルを使用します。ビジュアルプレゼンテーションは現代的で活気に満ちており、HeyGenのAIアバターが製品デモをどのように生き生きとさせ、潜在的な顧客を魅了するかを示します。
HR部門や教育者を対象にした2分間のトレーニング動画を開発し、新入社員のオンボーディングや複雑な科目の教育の効率性を示します。構造化され情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して作成を迅速に開始します。音声は落ち着いて説明的であり、これらの事前設計されたレイアウトを最適に活用して、プロフェッショナルで一貫性のあるトレーニング動画を確保します。
AIを活用した動画作成を向上させたいコンテンツクリエイターやオンラインマーケター向けに、簡潔な45秒の説明動画を作成します。ビジュアルアプローチはテンポが速く、グラフィックが豊富で、迅速なトランジションと画面上のテキストを示します。音声は活気に満ちたエネルギッシュなナレーション生成トラックを特徴とし、HeyGenの能力がどのようにプレーンテキストを瞬時に注目を集める動的な説明動画に変えるかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを活用した動画作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、テキストをリアルなAIアバターを使用したプロフェッショナルな動画に変換し、動画制作プロセス全体を効率化します。このAIを活用した動画作成プラットフォームにより、ユーザーは広範な動画編集経験を必要とせずに魅力的なコンテンツを生成できます。
HeyGenのツールを使って動画を簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、カスタマイズが簡単です。さまざまなビデオテンプレートを使用して動画をパーソナライズし、ブランディングコントロールを追加し、プロジェクトのニーズに合わせて無料のストックビデオを含めることができます。
HeyGenはどのようなナレーションとアクセシビリティオプションを提供していますか？
HeyGenは多様なナレーションをテキストから直接生成するための強力なAI音声生成機能を提供しています。さらに、字幕やキャプションを簡単に追加でき、コンテンツがより広い視聴者にとってアクセスしやすくプロフェッショナルになります。
HeyGenで作成した動画をどのようにエクスポートして共有できますか？
HeyGenでは、完成した動画を高品質のHD MP4としてダウンロードできます。また、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用でき、ソーシャルメディアやその他のマーケティングチャネルでコンテンツを簡単にダウンロードして共有できます。