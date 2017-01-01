プロジェクト説明動画メーカー: 魅力的な動画を迅速に作成

リアルなAIアバターを使用して、魅力的なアニメーション動画や製品デモをより速く制作します。

小規模ビジネスオーナーやプロジェクトマネージャーを対象にした1分間の説明動画を作成し、HeyGenがプロジェクト説明動画のワークフローをどのように簡素化するかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、画面録画とクリーンなグラフィックを活用し、音声は明確で権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、アイデアを迅速に洗練されたコンテンツに変える方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングチームが新機能を魅力的に紹介するための90秒の製品デモ動画を想像してください。この動画は、多様なAIアバターが製品画面と動的に対話し、親しみやすく情報豊かな音声スタイルを使用します。ビジュアルプレゼンテーションは現代的で活気に満ちており、HeyGenのAIアバターが製品デモをどのように生き生きとさせ、潜在的な顧客を魅了するかを示します。
サンプルプロンプト2
HR部門や教育者を対象にした2分間のトレーニング動画を開発し、新入社員のオンボーディングや複雑な科目の教育の効率性を示します。構造化され情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して作成を迅速に開始します。音声は落ち着いて説明的であり、これらの事前設計されたレイアウトを最適に活用して、プロフェッショナルで一貫性のあるトレーニング動画を確保します。
サンプルプロンプト3
AIを活用した動画作成を向上させたいコンテンツクリエイターやオンラインマーケター向けに、簡潔な45秒の説明動画を作成します。ビジュアルアプローチはテンポが速く、グラフィックが豊富で、迅速なトランジションと画面上のテキストを示します。音声は活気に満ちたエネルギッシュなナレーション生成トラックを特徴とし、HeyGenの能力がどのようにプレーンテキストを瞬時に注目を集める動的な説明動画に変えるかを強調します。
プロジェクト説明動画メーカーの使い方

AIを活用して複雑なプロジェクトのアイデアを明確で魅力的なビジュアルストーリーに変換し、簡単に説明動画を作成します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートから始める
プロジェクト説明動画のスクリプトを作成するか、プロフェッショナルにデザインされた多様な「ビデオテンプレート」から選択します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、テキストから瞬時にシーンを生成します。
2
Step 2
AIアバターと音声を選ぶ
豊富なライブラリから適切な「AIアバター」を選んで説明をナレーションし、AI音声生成機能と組み合わせて、プロジェクトの詳細を明確に伝える自然で魅力的なナレーションを作成します。
3
Step 3
ビジュアルとキャプションを追加
メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合するか、自分のビジュアルをアップロードしてプロジェクトを説明します。テキストとキャプションを追加するツールを使用して、メッセージがアクセスしやすく、影響力のあるものになるようにします。
4
Step 4
説明動画をエクスポートして共有
プロジェクト説明動画が完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに合わせて準備します。「動画をダウンロードして共有」し、プロジェクトのビジョンを効果的に伝えます。

よくある質問

HeyGenはAIを活用した動画作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、テキストをリアルなAIアバターを使用したプロフェッショナルな動画に変換し、動画制作プロセス全体を効率化します。このAIを活用した動画作成プラットフォームにより、ユーザーは広範な動画編集経験を必要とせずに魅力的なコンテンツを生成できます。

HeyGenのツールを使って動画を簡単にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、カスタマイズが簡単です。さまざまなビデオテンプレートを使用して動画をパーソナライズし、ブランディングコントロールを追加し、プロジェクトのニーズに合わせて無料のストックビデオを含めることができます。

HeyGenはどのようなナレーションとアクセシビリティオプションを提供していますか？

HeyGenは多様なナレーションをテキストから直接生成するための強力なAI音声生成機能を提供しています。さらに、字幕やキャプションを簡単に追加でき、コンテンツがより広い視聴者にとってアクセスしやすくプロフェッショナルになります。

HeyGenで作成した動画をどのようにエクスポートして共有できますか？

HeyGenでは、完成した動画を高品質のHD MP4としてダウンロードできます。また、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比のリサイズを利用でき、ソーシャルメディアやその他のマーケティングチャネルでコンテンツを簡単にダウンロードして共有できます。