ソフトウェア開発者やプロジェクトマネージャーが新機能を発表する際には、1分間のデモンストレーションを検討してください。「プロジェクトデモビデオメーカー」プレゼンテーションを明確に作成することに焦点を当て、ビジュアル的にはUIのハイライトを含む洗練された画面録画と、正確でプロフェッショナルな音声スタイルを目指します。このビデオはHeyGenのボイスオーバー生成を紹介し、技術的なステップのナレーションを簡単に行い、効果的なデモを実現します。

