プロジェクトデモビデオメーカー: 魅力的なデモを迅速に作成

AIを活用したプラットフォームで、製品デモや説明ビデオを簡単に作成し、プロフェッショナルな結果を得るための高度なボイスオーバー生成を活用します。

ソフトウェア開発者やプロジェクトマネージャーが新機能を発表する際には、1分間のデモンストレーションを検討してください。「プロジェクトデモビデオメーカー」プレゼンテーションを明確に作成することに焦点を当て、ビジュアル的にはUIのハイライトを含む洗練された画面録画と、正確でプロフェッショナルな音声スタイルを目指します。このビデオはHeyGenのボイスオーバー生成を紹介し、技術的なステップのナレーションを簡単に行い、効果的なデモを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
90秒のプロモーションビデオは、製品マーケティングチームやSaaS企業を対象に、「AIを活用したインタラクティブデモ」のプレゼンテーションを向上させる方法を紹介します。ビジュアル的にはダイナミックで魅力的であり、シームレスなトランジションとカスタムブランディングを特徴とし、自信に満ちた親しみやすい音声スタイルを持つべきです。このデモの核心はHeyGenのAIアバターの有用性を強調し、デジタルプレゼンターがどのようにして複雑な「プロダクトデモビデオメーカー」の機能を明確かつ魅力的に案内できるかを視聴者に示します。
サンプルプロンプト2
国際的な製品チームやサポートスタッフが「デモメーカー」コンテンツをどのようにして普遍的にアクセス可能にするかを考えてみてください。高コントラストの画面録画と中立的で情報的な音声トーンを特徴とする、明確で簡潔なビジュアルスタイルの45秒のクリップを想像してください。この短いビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用する簡単さを示し、「字幕生成機能」が技術的な説明のために言語の壁を効果的に橋渡しする方法を強調します。
サンプルプロンプト3
技術営業エンジニアやビジネス開発の専門家を対象に、システム統合を強調する魅力的な「プロダクトデモ」を生成する方法を詳述した2分間の包括的な概要を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、企業向けで、構造化されたシーンとダイナミックなグラフィックスを特徴とし、説得力のある権威ある音声配信に支えられています。このデモンストレーションは、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを紹介し、ユーザーが複雑なソフトウェア統合を含むさまざまなプレゼンテーションシナリオのためにプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」を迅速に構築できるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロジェクトデモビデオメーカーの使い方

魅力的なプロジェクトデモを簡単に作成。画面を録画し、AIボイスオーバーを追加し、ブランディングでパーソナライズして、数分でプロフェッショナルな結果を得る。

1
Step 1
デモプロジェクトを作成
ライブラリから適切な「ビデオテンプレート」を選ぶか、ゼロから始めます。これが魅力的なプロジェクトデモンストレーションの基盤を設定します。
2
Step 2
コンテンツを録画またはナレーション
シームレスな画面録画で製品の流れを簡単にキャプチャします。その後、「ボイスオーバー生成」を活用してプロフェッショナルなナレーションを追加し、デモがすべての詳細を明確に説明することを保証します。
3
Step 3
ブランディングと字幕を適用
ロゴやカスタムカラーを追加して、会社のアイデンティティに合わせたブランドキットを適用します。自動「字幕/キャプション」でアクセシビリティとエンゲージメントをさらに向上させます。
4
Step 4
デモをエクスポートして共有
完成したら、「高解像度ビデオ」をさまざまな形式でエクスポートし、ソーシャルメディア、ウェブサイト、またはプレゼンテーションでプロジェクトを効果的に紹介する準備を整えます。

使用例

プロジェクトの影響を示す

AIを活用した魅力的なビデオを通じて、プロジェクトの価値と影響を示し、実際の成功を効果的にデモンストレーションします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして製品デモビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用してスクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターと高品質なボイスオーバー生成を提供することで、製品デモビデオの作成を簡素化します。この強力なAI駆動の製品デモビデオメーカーは、プロフェッショナルな結果を手軽に得られるように、制作プロセス全体を効率化します。

製品デモをブランドアイデンティティに合わせてカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合して、すべての製品デモが企業のアイデンティティに一致するようにします。高解像度ビデオをエクスポートして、ブランドキットに一致した洗練されたプロフェッショナルな外観を維持できます。

HeyGenはプロジェクトデモビデオを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはプロジェクトデモビデオを向上させるための高度な技術機能を提供し、アクセシビリティのための自動字幕生成や包括的なビデオ編集機能を備えています。また、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能をサポートし、動的なコンテンツ作成を容易にします。

HeyGenは製品デモを迅速に構築するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオテンプレートとシーンの幅広い選択肢を提供しており、魅力的な製品デモを迅速に構築するのに役立ちます。これらのテンプレートは強力な基盤を提供し、効率的なカスタマイズとさまざまな説明ビデオの迅速なコンテンツ展開を可能にします。