忙しいビジネスリーダー向けに、45秒のエネルギッシュなビデオを作成し、魅力的なアップデートを簡単に提供できる方法を紹介します。ビジュアルスタイルはモダンでインフォグラフィックを駆使し、アップビートでプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックを使用し、画面上のテキストで重要な指標を強調します。HeyGenのカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、パフォーマンスレポートのエンゲージメントを向上させる魅力的なビジュアルレポートを簡単に作成できることを強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
社内チームやステークホルダーを対象に、プロジェクトのマイルストーンと進捗をAI進捗レポートメーカーを使って説明する60秒の情報ビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確でプロフェッショナルであり、AIアバターが重要なデータポイントを提示し、控えめなチャートアニメーションと親しみやすく自信に満ちたナレーションを特徴とします。このビデオは、複雑なデータを明確にし、アップデートをよりアクセスしやすく記憶に残るものにするために、魅力的なビジュアルレポートを作成する方法を示します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャーや小規模ビジネスオーナー向けに、進捗レポートビデオメーカーを使用することで得られる生産性向上を強調する30秒のダイナミックなビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、クイックカットとダイナミックなトランジションを伴い、インスパイアリングでアップビートなサウンドトラックが流れます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、書面によるレポートを瞬時に魅力的なビデオサマリーに変えることで、ユーザーが時間を節約できることを強調します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやクリエイティブエージェンシーを対象に、パフォーマンスレポートビデオメーカーの真のクリエイティブエンジンとしての力を示す50秒のクリエイティブなビデオを作成します。ビジュアルの美学は多様で芸術的であり、高品質のストック映像とカスタムグラフィックスを組み合わせ、モダンでインパクトのあるサウンドトラックでサポートします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが高いカスタマイズレベルを可能にし、ユニークで視覚的に豊かな進捗レポートを作成できることを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

進捗レポートビデオメーカーの使い方

データを動的で魅力的なビデオ進捗レポートに変換し、時間を節約し、AIの高度な機能で視聴者の理解を向上させましょう。

1
Step 1
基盤を選択
さまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選ぶか、白紙のキャンバスから始めて、独自の進捗レポートビデオをデザインします。
2
Step 2
レポートコンテンツを追加
スクリプトを追加してテキストを瞬時にビデオに変換し、動的なビジュアルと生成されたナレーションでデータを生き生きとさせます。
3
Step 3
AI要素を適用
AIアバターを選択して発見を提示し、プロフェッショナルで魅力的な人間のタッチを加えてレポートを強化します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなアスペクト比で最終ビデオを生成し、プラットフォーム全体で簡単に共有してパフォーマンスレポートのエンゲージメントを向上させます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育の進捗追跡を強化

教育プログラムのために個別化された魅力的なビデオ進捗レポートを提供し、学習者のモチベーションと理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なビジュアルパフォーマンスレポートを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAIビデオメーカーで、静的なデータを動的で魅力的なビジュアルレポートに変換します。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを利用することで、注目を集め、進捗を明確に伝える魅力的なパフォーマンスレポートビデオを簡単に作成し、エンゲージメントを向上させることができます。

HeyGenはビデオレポートにどの程度のカスタマイズを提供しますか？

HeyGenはビデオレポートジェネレーターのニーズに合わせた広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートから選択し、ブランドの特定のロゴや色を統合し、メディアライブラリから無料のストックビデオを使用してAI進捗レポートメーカーのプロジェクトを強化し、完璧な外観と感触を実現できます。

HeyGenでスクリプトから自動的に進捗レポートビデオを生成できますか？

はい、HeyGenはスクリプトから直接AIビデオを簡単に生成できるようにすることで、進捗レポートビデオメーカーの作成プロセスを効率化します。プラットフォームはテキストからビデオへの変換、ナレーション生成、自動字幕を処理し、効率的なエンドツーエンドのビデオ生成ソリューションを提供します。

HeyGenは複雑なデータを含むさまざまなタイプのビデオレポート生成に適していますか？

もちろんです。多用途なAIビデオメーカーおよびビデオレポートジェネレーターとして、HeyGenは詳細な進捗レポートから包括的なパフォーマンスレビューまで、多様なビジュアルレポートの作成をサポートします。カスタマイズ可能なテンプレートと視覚的なチャートを組み込む能力により、さまざまなアスペクト比で複雑なデータを魅力的に提示するのに最適です。