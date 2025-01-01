AIチュートリアルビデオジェネレーター：簡単に魅力的なビデオを作成

AIボイスオーバーでプロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成し、明確で簡潔な指示を提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェアエンジニアリングチーム向けに、新しい内部APIの正しい使用法を示す90秒のビデオドキュメントセグメントを開発してください。このチュートリアルビデオでは、プロフェッショナルな画面キャプチャと落ち着いた明瞭な音声トーンで複雑な概念を説明する権威あるAIアバターを使用し、HeyGenのAIアバターを効果的に活用して一貫したプレゼンテーションを行います。
サンプルプロンプト2
高度なPythonスクリプト技術に興味を持つ世界中の学習者向けに、2分間のプログラミングチュートリアルビデオジェネレーターのショーケースを作成してください。ビデオは、魅力的なコードエディタビューと動的なビジュアルエイドを提示し、HeyGenによって生成された多言語字幕/キャプションで強化され、多様な視聴者に対してアクセス可能で包括的な理解を保証します。
サンプルプロンプト3
教育者を対象にした45秒のチュートリアルビデオをデザインし、新しい教育ソフトウェア機能の効果的な使用方法を説明してください。HeyGenの明るく魅力的なビジュアルテンプレートとシーンを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して作成された親しみやすいナレーションを組み合わせ、コンテンツを親しみやすく、簡単にフォローできるようにします。
プロンプトをコピー
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

プログラミングチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールで複雑なプログラミング概念を魅力的なチュートリアルビデオに簡単に変換し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
まず、プログラミングチュートリアルの内容を作成します。シンプルなテキストプロンプトを利用して、詳細な指示を迅速にビデオシーンに変換します。
2
Step 2
ビジュアルと画面録画を追加
必要な画面録画セグメントを統合して、チュートリアルを強化します。コードと手順を効果的に示し、プログラミングの概念を視覚的に生き生きとさせます。
3
Step 3
AIボイスオーバーを生成
高品質で自然な音声のAIボイスオーバーでスクリプトを生き生きとさせます。さまざまな声から選択し、プログラミングの説明を明確かつプロフェッショナルに伝えます。
4
Step 4
ビデオを仕上げてエクスポート
エディターを使用してチュートリアルビデオを仕上げ、最終調整を行い、完璧にフォーマットされていることを確認します。その後、視聴者向けに高品質のプログラミングチュートリアルを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念の解明

.

複雑なプログラミング概念を簡単に理解できるビデオ説明に分解し、学習者の理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてチュートリアルビデオの作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenはその生成AIプラットフォームを活用して、シンプルなテキストプロンプトをプロフェッショナルなチュートリアルビデオに変換し、ビデオ作成のワークフローを大幅に加速します。このAIチュートリアルビデオジェネレーターは、スクリプトから最終出力までのプロセスを効率化します。

HeyGenは私のハウツービデオにAIボイスオーバーと字幕を提供できますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIボイスオーバー生成と自動字幕機能を備えており、すべてのハウツービデオで視聴者に明確なコミュニケーションとアクセス性を保証します。

HeyGenで生成されたチュートリアルビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは直感的なエディターを通じて広範なカスタマイズを提供し、さまざまなビデオテンプレートを利用し、ブランドのロゴや色を組み込み、アスペクト比のリサイズを管理できます。これにより、チュートリアルビデオがブランドのアイデンティティと要件に完全に一致します。

HeyGenは効果的なビデオドキュメントにAIアバターを利用していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを統合してビデオドキュメントで情報を提示し、エンゲージメントとプロフェッショナリズムを向上させます。私たちのAIビデオジェネレーターは、これらのアバターをコンテンツに簡単に組み込むことができます。