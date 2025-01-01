プログラミング教育ビデオメーカー：魅力的なレッスンを作成

強力なテキストからビデオへのスクリプト機能を使用して、プログラミングの概念を魅力的なビデオレッスンに簡単に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいコンピュータサイエンスコースを宣伝するための60秒の学校マーケティングビデオを開発し、将来の学生とその親をターゲットにします。ビデオは現代的なグラフィックスとテキストオーバーレイを特徴とするダイナミックでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを持ち、インスピレーションを与えるバックグラウンドスコアを備えています。HeyGenのAI教育ビデオメーカーの機能を活用して、プロフェッショナルなAIアバターが説得力のある行動喚起を行う様子を示し、主要な利点を提示します。
サンプルプロンプト2
教師向けに45秒の簡潔なビデオを制作し、新しい教室アプリを効果的に使用するためのクイックヒントを示します。ビジュアルスタイルは親しみやすく、アプリの動作を示す画面録画と注釈を組み込みます。落ち着いた指導的な声がステップを説明し、HeyGenの自動字幕/キャプション機能がこのビデオメーカーを使用するすべての教育者にアクセス可能性を確保します。
サンプルプロンプト3
教育機関とコンテンツクリエイターを対象に、現代の教育手法に教育ビデオコンテンツを取り入れることの広範な利点を説明する2分間の情報ビデオを作成します。ビジュアルデザインは魅力的で情報豊かであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じて利用可能な高品質のストック映像とダイナミックなアニメーションテキストを組み合わせ、プロフェッショナルで明確なナレーションとインスピレーションを与える音楽の背景を添えて、教育におけるビデオの使用の影響を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プログラミング教育ビデオメーカーの使い方

教育者が学生の学習とエンゲージメントを向上させるために、動的なプログラミング教育ビデオを簡単に制作できるようにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
プログラミングレッスンのスクリプトを作成または貼り付けます。AI駆動のテキストからビデオへの機能が、テキストを魅力的な教育ビデオコンテンツに変換し、ビデオ作成を簡単にします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
事前に作成されたビデオテンプレートやシーンから選択して、プログラミングの概念を強化します。関連するグラフィックでビデオをカスタマイズし、技術的な説明を明確で魅力的にします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
プログラミングチュートリアルのために自然で人間らしい音声を生成します。この音声生成機能により、指示が明確かつプロフェッショナルに伝えられ、学習がアクセスしやすくなります。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したプログラミング教育ビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、学校コミュニティやソーシャルメディアプラットフォームで共有する準備を整えます。学生に高品質のビデオコンテンツを効率的に提供します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

教育コンテンツのプロモーション

プログラミングコースや教育イニシアチブを宣伝するために、ソーシャルメディア向けの魅力的な短いビデオやクリップを迅速に作成します。

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトを魅力的な教育ビデオに変換し、AIアバターとリアルな音声を特徴としています。これにより、教育者や機関にとってビデオ作成プロセスが大幅に簡素化されます。

HeyGenで教育ビデオの外観やブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、学校のロゴ、色、特定のビジュアル要素でビデオをカスタマイズできます。さまざまなテンプレートや豊富なメディアライブラリを利用して、ユニークでプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成できます。

HeyGenは教育ビデオをアクセス可能で共有可能にするためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenはAI字幕を自動生成し、すべての学習者にアクセス可能性を向上させます。さまざまなプラットフォームに最適化されたビデオを簡単にエクスポートでき、学校コミュニティやソーシャルメディアでの共有に最適です。

HeyGenを使用して教師が高品質の指導ビデオをどれくらい迅速に作成できますか？

HeyGenの直感的で初心者に優しいインターフェースとAI駆動のテキストからビデオへの機能により、教師は高品質の指導ビデオを迅速に作成できます。プラットフォームの自動音声生成とテンプレートオプションにより、プロフェッショナルなビデオ制作が効率的かつ簡単になります。