プログラム広告ビデオメーカー: AIビデオ広告を迅速に作成

スケールでパーソナライズされたプログラムビデオ広告を簡単に生成。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、動的な広告作成とオーディエンスターゲティングを実現します。

191/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
CTOやリード開発者を対象にした90秒のダイナミックな説明ビデオを作成し、プログラム広告キャンペーンのスケーラブルなレンダリングの重要な利点を説明します。視覚的には、データフローとシームレスなバックエンドプロセスを示す魅力的なモーショングラフィックスを特徴とし、HeyGenのAIアバターが、スケールでビデオアセットを動的に編集する方法を雄弁に説明し、エネルギッシュでプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックに合わせて設定します。
サンプルプロンプト2
広告運用マネージャーとプログラムトレーダー向けに設計された2分間の指導ビデオを制作し、プログラム広告フレームワーク内でのリアルタイム入札とオーディエンスターゲティングの高度な戦略を詳述します。ビデオは、鮮明なデータビジュアライゼーションと効果的な広告クリエイティブの迅速な例を使用し、自信に満ちたナレーションで提示し、HeyGenの字幕/キャプションでサポートして、すべての技術的なニュアンスを視聴者に完全に理解させます。
サンプルプロンプト3
DevOpsエンジニアとバックエンド開発者向けに、ビデオ生成のためのサーバーサイドレンダリングの簡単さと効率を強調する45秒の簡潔なデモビデオを開発します。ビジュアルスタイルはミニマリストで、開発者環境の直感的なUI/UXに焦点を当て、落ち着いた安心感のある音声トーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーン機能を利用して、内部ツールのデモを迅速にモックアップし、開発者の座席向けに合理化されたワークフローを紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プログラム広告ビデオメーカーの仕組み

プログラム広告用の動的なビデオ広告を迅速に作成およびカスタマイズし、スケーラブルなレンダリングでキャンペーンの効果を高めます。

1
Step 1
ビデオコンテンツを作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換するAIビデオジェネレーターを効率的に活用し、広告クリエイティブを生成することから始めます。
2
Step 2
広告のナラティブをカスタマイズ
ブランドコントロールなどの要素を組み込んで、キャンペーン目標に合わせてメッセージを洗練します。
3
Step 3
動的要素を統合
AIアバターなどのパーソナライズされたコンポーネントを実装し、多様なオーディエンスターゲティングニーズに対応するためにサーバーサイドでスケーラブルなレンダリングを最適化します。
4
Step 4
プログラム広告資産を生成
適切なアスペクト比のリサイズを行った最終的なMP4ビデオ広告を制作し、さまざまなプログラム広告プラットフォームでの展開に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なAIビデオで顧客成功事例を紹介

.

ターゲットオーディエンスの信頼とコンバージョンを高めるために、説得力のある顧客成功ビデオ広告を開発します。

background image

よくある質問

HeyGenはプログラム広告ビデオの作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして機能し、プログラム広告に不可欠な動的な広告クリエイティブの作成を可能にします。私たちのプラットフォームは、企業がスケールでパーソナライズされたビデオコンテンツを生成するアプリケーションを構築し、キャンペーンを効率化するのを支援します。

開発者はHeyGenのAIビデオ生成をカスタムアプリケーションに統合できますか？

もちろんです。HeyGenは、開発者がAIビデオ生成をカスタムビデオ編集アプリケーションにシームレスに統合するための強力なAPI機能を提供します。これにより、サーバーサイドレンダリングと特定のニーズに合わせたスケーラブルなソリューションの構築が可能になり、ReactやTypeScriptのような最新の技術スタックと互換性があります。

HeyGenを使用した大量ビデオ制作の技術的利点は何ですか？

HeyGenは、スケーラブルなレンダリングとAI駆動の最適化を通じて、大量ビデオ制作における重要な技術的利点を提供します。これにより、多数の広告クリエイティブと動的なビデオ広告コンテンツの効率的な生成が保証され、広範な手動介入なしで最大の出力を実現します。

HeyGenはキャンペーン用にどのようなパーソナライズされたビデオコンテンツを生成できますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやAIアクターを含む高度にパーソナライズされたビデオコンテンツの作成を可能にします。この機能は、多様な広告クリエイティブやさまざまなビデオキャンペーンにおける正確なオーディエンスターゲティング戦略に最適です。