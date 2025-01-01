究極のプログラムガイダンスマッピングビデオメーカー
魅力的な3Dマップとアニメーションビデオを簡単に作成し、AIアバターで個人的なタッチを加えて、視聴者を明確に案内します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
冒険旅行ブロガー向けに60秒のビデオをデザインし、カスタムマップ上で詳細なルートビジュアライゼーションを使用して複数の旅のステップを鮮やかに描写します。シネマティックで冒険的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから適切なバックグラウンドミュージックとBロール映像を取り入れて、冒険心に駆られた観客を魅了します。物語は発見の興奮に焦点を当て、マップビデオをストーリーテリングの重要な部分にします。
今後の技術会議のために30秒の指導ビデオを制作し、3Dマップを使用して仮想会場を通じたプログラムガイダンスを提供します。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルスタイルで、HeyGenのAIアバターを使って重要な指示や発表を行い、参加者がイベントを簡単にナビゲートできるようにします。このビデオの目的は、ルートや興味のあるポイントを明確に示すことでゲストの体験をスムーズにすることです。
マーケティングアナリスト向けに50秒の情報ビデオを開発し、インタラクティブなマッピングツールを使用して地域の販売実績を説得力のあるデータビジュアライゼーションで説明します。クリーンでダイナミックなビジュアルスタイルは、アニメーションビデオとHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成による正確なナレーションによって推進され、ビジネスコンサルタントが戦略的な洞察を求めるために、複雑な地理的データを簡単に理解できる形式で提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
ソーシャルメディア向けの魅力的なマップビデオを作成.
プログラムガイダンスからダイナミックでアニメーション化されたマップビデオを迅速に生成し、複雑なルートや計画を効果的にソーシャルプラットフォームで共有して観客を魅了します。
よくある質問
HeyGenはマーケティングやガイダンスのためのアニメーションビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ生成機能を備えた強力なクリエイティブエンジンを提供し、プロフェッショナルなアニメーションビデオを迅速に制作できます。ルートや場所を説明するための視覚要素を簡単に組み込むことができ、複雑な情報を魅力的でダイナミックにすることができます。
HeyGenでカスタムマップビジュアルやデータを特化したプログラムガイダンスビデオに組み込むことはできますか？
はい、HeyGenではカスタムマップビジュアルやデータビジュアライゼーションを含む独自のメディアをアップロードして、ビデオに統合することができます。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、これらの要素をAIアバターやダイナミックなシーンと組み合わせることが簡単で、プログラムガイダンスビデオを効果的に強化します。
HeyGenはどのような機能で魅力的なコンテンツを制作するためのユーザーフレンドリーなビデオメーカーですか？
HeyGenは直感的なインターフェースとドラッグ＆ドロップエディターを備えており、AIアバターやスクリプトからのテキストビデオを使用してシーンを簡単に構築できます。この強力な組み合わせにより、HeyGenは効率的なプログラムガイダンスビデオメーカーとなり、制作ワークフロー全体を簡素化します。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなアニメーションコンテンツでマーケティングビデオを向上させることができますか？
HeyGenは豊富なテンプレートライブラリとAIアバターを備えた包括的なクリエイティブエンジンを提供し、高品質なアニメーションビデオを制作できます。ブランディングコントロールを適用し、スクリプトからのテキストビデオを活用して、一貫性のあるプロフェッショナルなマーケティングビデオを制作し、注目を集めます。