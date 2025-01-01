プログラムアーキテクチャビデオメーカー：瞬時に魅力的なビジュアルを作成
建築デザインをAIを活用したスクリプトからのテキストビデオでフォトリアリスティックなビジュアルを持つ魅力的な3D建築ウォークスルーに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
建築事務所がクライアントの成功事例を強調するための30秒の活気あるマーケティングビデオを作成し、静的な建築レンダリングを動的なクリップに変換します。ビジュアルスタイルは清潔で魅力的で、ビフォーアフターの比較やプロジェクトのハイライトを紹介し、AIアバターによる熱意あるクライアントの証言が添えられています。メッセージを強調するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、アクセスしやすさと主要な成果を強調します。
建築学生や潜在的なクライアントを対象に、現代建築デザインのプロセスを説明する60秒の詳細な指導ビデオを制作します。このビデオは、ダイナミックなカメラの動きを取り入れた魅力的な建築アニメーションを統合し、HeyGenのテンプレートとシーンからの事前設計レイアウトを使用してデザインを生き生きとさせます。明確で専門的なナレーションがビジュアルと正確に一致し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して各段階を視聴者に案内し、控えめでプロフェッショナルなバックグラウンドトラックが伴います。
中小規模の建築事務所向けに、複数のソーシャルメディアプラットフォームで簡単に共有できるように設計された45秒のプロジェクトショーケースビデオを開発します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでエレガントで、一貫したカスタムブランディング要素を組み込んで統一感のある外観を実現します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、異なる画面に最適化し、ダイナミックな建築映像とインスパイアリングでアップビートなサウンドトラックを組み合わせ、主要なプロジェクトの特徴を強調する明確なテキストオーバーレイを追加します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして建築デザインを魅力的なビデオに変換できますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、建築デザインや画像をダイナミックな「建築ビデオ」や「3D建築ウォークスルー」に変換します。私たちのプラットフォームを使用すると、「デザインの各段階を視覚化」し、「フォトリアリスティックなビジュアル」と「魅力的なビジュアル」を使用して、静的なコンセプトを魅力的な視覚体験に変えることができます。
HeyGenは静的な建築画像を動的なビデオに変換することをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは直感的な「AI画像からビデオへのジェネレーター」として機能し、「建築レンダリング」や「フォトリアリスティックなビジュアル」を簡単にアニメーション化して魅力的なビデオコンテンツに変換できます。「クライアント向けのビジュアル」を「ダイナミックなカメラの動き」と「視覚効果」で生き生きとさせることができます。
建築ビデオをブランディングやAIアバターでカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは「カスタムブランディング」オプションを提供しており、会社のアイデンティティを「建築ビデオ」にシームレスに統合できます。また、「AIアバター」を組み込んで「建築デザイン」コンセプトを提示し、プロフェッショナルで魅力的な人間のタッチをプレゼンテーションに加えることができます。
HeyGenはプロフェッショナルなプログラムアーキテクチャビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは強力なツール群を提供しており、優れた「プログラムアーキテクチャビデオメーカー」として機能します。多様な「テンプレートとシーン」や「スクリプトからのテキストビデオ」機能、「ボイスオーバー生成」を活用して、プロジェクトを効果的に紹介する高品質な「建築アニメーション」を迅速に制作できます。