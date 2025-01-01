最近の学術報告書からの重要な発見を、学術スタッフや研究者仲間に向けて1分間の情報動画として開発してください。視覚と音声のスタイルはクリーンでデータ重視、非常にプロフェッショナルであるべきです。複雑なデータポイントを明確に示すためにアニメーション化されたチャートやグラフを使用し、安定した権威あるナレーションを伴わせます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、研究の要約を手間なく洗練されたプレゼンテーション動画に変換してください。

ビデオを生成