効率性を解き放つ: プロフェッショナルウォークスルービデオジェネレーター
ドキュメンテーションとトレーニングを効率化。AIアバターを使用してダイナミックなウォークスルーを生成し、オーディエンスを魅了し理解を深めます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロジェクト管理ツール内の新機能を説明する1分間の解説ビデオを制作し、既存の顧客と潜在的なクライアントを対象とします。ビジュアルスタイルはモダンで洗練され、ダイナミックなトランジションを伴い、`スクリプトからのテキストビデオ`に基づく情報豊富なナレーションが付随します。メディアライブラリから`テンプレートとシーン`を取り入れ、視覚的な魅力を高め、`プロダクトツアー`が複雑な機能を簡素化する様子を紹介します。
高度なネットワーク設定を構成するための2分間の技術的なハウツーガイドを開発し、正確な「ビデオドキュメンテーション」を求めるIT専門家や開発者を対象とします。このビデオは詳細なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションと権威あるAIナレーターのナレーションを必要とし、重要な情報が容易に理解できるようにします。`アスペクト比のリサイズとエクスポート`を利用して、さまざまなプラットフォームでの視聴を最適化し、`AIアバター`を活用して明確な指示を提供します。
内部関係者向けに45秒の簡潔な`プロジェクトウォークスルービデオメーカー`の概要を作成し、進捗更新の迅速な作成を示します。ビデオはテンポが速く、視覚的に魅力的なスタイルで、画面上のテキストとアップビートな背景音楽を備えています。`スクリプトからのテキストビデオ`を使用して`プロフェッショナルウォークスルービデオ`を生成する効率性を強調し、関連する`メディアライブラリ/ストックサポート`要素を統合して、魅力的なストーリーを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルウォークスルービデオジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、AIアバターとAI生成のナレーションを組み込むことで、魅力的な指導コンテンツを効率的に制作するプロジェクトウォークスルービデオをユーザーに提供します。
HeyGenが解説ビデオのための高度なAIビデオジェネレーターである技術的な特徴は何ですか？
HeyGenは、高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能、強力なナレーション生成、自動字幕を活用して、洗練された解説ビデオやトレーニングビデオを迅速に制作します。
HeyGenはビデオウォークスルーのブランディングに関する広範なカスタマイズオプションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを組み込んだり、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを利用して、ビデオウォークスルーがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenはプロジェクトウォークスルーのための包括的なビデオ編集とメディア統合をどのようにサポートしていますか？
HeyGenは豊富なメディアライブラリ、ストックサポート、テキストとキャプションの直感的な編集ツールを提供します。また、アスペクト比を簡単に調整し、さまざまなプラットフォーム向けに洗練されたプロジェクトウォークスルービデオをエクスポートできます。