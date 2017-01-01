チーム向けプロフェッショナルビデオメーカー: より速くビデオを作成
AI駆動のプラットフォームを使用して、カスタマイズ可能なテンプレートでチームの生産性を向上させ、プロフェッショナルなマーケティングおよびトレーニングビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のマーケティングビデオを作成し、新製品の発売を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ちたもので、注目を集めるためにアップビートな背景音楽を使用し、洗練されたテキストオーバーレイと迅速なシーンの切り替えを行います。この作品は、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、チームが迅速にコンテンツを生成し、コラボレーションできる方法を示します。
プロジェクトマネージャー向けに、四半期ごとの会社の最新情報を発表する1分30秒の内部コミュニケーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊かで、プロフェッショナルなAIボイスが主要な指標を説明し、アクセシビリティのために明確な字幕が強調され、企業の背景に設定されています。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能が、チームのためのプロフェッショナルなビデオメーカーの明瞭さをどのように向上させるかを示します。
製品マネージャーと企業チームを対象にした2分間の技術的な説明ビデオを制作し、新しいソフトウェア統合のセットアッププロセスを詳述します。ビジュアルスタイルは正確でチュートリアルのようで、複雑なステップを権威あるAIボイスで示します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に使用して説明を簡素化し、AI駆動のプラットフォームが一貫したメッセージを提供しながらワークフローを効率化することを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenがチーム向けの効果的なプロフェッショナルビデオメーカーである理由は何ですか？
HeyGenは、AIアバターテクノロジーを活用してビデオを作成するために設計されたAI駆動のプラットフォームであり、チーム向けのプロフェッショナルビデオメーカーです。使いやすいインターフェースにより、プロセス全体が簡素化され、効率的で高品質なビデオ制作が可能になります。
HeyGenのブランド一貫性をサポートする技術的な特徴は何ですか？
HeyGenは、強力なブランディングコントロールとブランドキットを提供し、チームがすべてのビデオで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できるようにします。これにより、シームレスなコラボレーションが促進され、統一されたコンテンツ制作のワークフローが効率化されます。
HeyGenはビデオのAIテキスト読み上げと自動キャプションを生成できますか？
はい、HeyGenは高度なAIテキスト読み上げ機能を備えており、自然な音声のボイスオーバーを生成し、自動的にキャプションを追加して、あなたの高品質なビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。この統合されたビデオエディタ機能により、洗練された最終製品が保証されます。
HeyGenはビデオプロジェクトのチームコラボレーションをどのように促進しますか？
HeyGenはチーム向けに設計されており、複数のユーザーがビデオプロジェクトに取り組むことができるコラボレーティブな環境を提供します。直感的なドラッグアンドドロップエディタと共有ワークスペースにより、ワークフローが効率化され、コンテンツの作成とレビューがスムーズに行えます。