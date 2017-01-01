チーム向けプロフェッショナルビデオメーカー: より速くビデオを作成

AI駆動のプラットフォームを使用して、カスタマイズ可能なテンプレートでチームの生産性を向上させ、プロフェッショナルなマーケティングおよびトレーニングビデオを作成します。

企業のトレーナーや人事部門向けに、新入社員の効率的なオンボーディング方法を示す1分間の指導ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、魅力的なAIアバターが主要な会社方針を説明し、プロフェッショナルで明瞭なAIボイスオーバーが補完します。このビデオは、HeyGenのAIアバターが高品質なトレーニングビデオの作成をどれほど効率化するかを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のマーケティングビデオを作成し、新製品の発売を紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ちたもので、注目を集めるためにアップビートな背景音楽を使用し、洗練されたテキストオーバーレイと迅速なシーンの切り替えを行います。この作品は、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、チームが迅速にコンテンツを生成し、コラボレーションできる方法を示します。
サンプルプロンプト2
プロジェクトマネージャー向けに、四半期ごとの会社の最新情報を発表する1分30秒の内部コミュニケーションビデオを開発します。ビジュアルスタイルは洗練されて情報豊かで、プロフェッショナルなAIボイスが主要な指標を説明し、アクセシビリティのために明確な字幕が強調され、企業の背景に設定されています。このビデオは、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕/キャプション機能が、チームのためのプロフェッショナルなビデオメーカーの明瞭さをどのように向上させるかを示します。
サンプルプロンプト3
製品マネージャーと企業チームを対象にした2分間の技術的な説明ビデオを制作し、新しいソフトウェア統合のセットアッププロセスを詳述します。ビジュアルスタイルは正確でチュートリアルのようで、複雑なステップを権威あるAIボイスで示します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に使用して説明を簡素化し、AI駆動のプラットフォームが一貫したメッセージを提供しながらワークフローを効率化することを保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

チーム向けプロフェッショナルビデオメーカーの仕組み

AI駆動のプラットフォームを使用して、スクリプトから画面までのコンテンツ制作を効率化し、チームが高品質でブランドに合ったビデオを効率的に作成できるようにします。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
プロジェクトを開始するには、プロフェッショナルな**テンプレートとシーン**の多様な範囲から選択するか、スクリプトを入力して即座にビデオコンテンツを生成し、チームの制作プロセスを効率化します。
2
Step 2
チームのアセットとAIを追加
ブランドのユニークなアセットを追加し、リアルな**AIアバター**を組み込んで、魅力的で一貫したビジュアル表現でメッセージを伝えます。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成
自然な音声の**ボイスオーバー生成**でビデオのリーチとインパクトを高め、明確な音声でプロフェッショナルなコンテンツをより広いオーディエンスに届けます。
4
Step 4
チームと共有してエクスポート
さまざまなプラットフォームに適した形式で高品質なビデオをレンダリングし、**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を使用して、チーム内でのシームレスな**コラボレーション**とフィードバックを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

信頼を築き、製品の価値を示すために、強力で本物の顧客の証言ビデオを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenがチーム向けの効果的なプロフェッショナルビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、AIアバターテクノロジーを活用してビデオを作成するために設計されたAI駆動のプラットフォームであり、チーム向けのプロフェッショナルビデオメーカーです。使いやすいインターフェースにより、プロセス全体が簡素化され、効率的で高品質なビデオ制作が可能になります。

HeyGenのブランド一貫性をサポートする技術的な特徴は何ですか？

HeyGenは、強力なブランディングコントロールとブランドキットを提供し、チームがすべてのビデオで一貫したビジュアルアイデンティティを維持できるようにします。これにより、シームレスなコラボレーションが促進され、統一されたコンテンツ制作のワークフローが効率化されます。

HeyGenはビデオのAIテキスト読み上げと自動キャプションを生成できますか？

はい、HeyGenは高度なAIテキスト読み上げ機能を備えており、自然な音声のボイスオーバーを生成し、自動的にキャプションを追加して、あなたの高品質なビデオのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。この統合されたビデオエディタ機能により、洗練された最終製品が保証されます。

HeyGenはビデオプロジェクトのチームコラボレーションをどのように促進しますか？

HeyGenはチーム向けに設計されており、複数のユーザーがビデオプロジェクトに取り組むことができるコラボレーティブな環境を提供します。直感的なドラッグアンドドロップエディタと共有ワークスペースにより、ワークフローが効率化され、コンテンツの作成とレビューがスムーズに行えます。