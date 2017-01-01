プロフェッショナルビデオメーカー：スタジオ品質のコンテンツを作成
インテリジェントなスクリプトからのテキストビデオ技術を活用し、簡単かつ迅速にプロフェッショナルなビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ブランドストーリーテリングを向上させたいと考えているマーケティングプロフェッショナルを対象にした45秒のプロフェッショナルな紹介ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されていて企業的で、洗練されたインスパイアリングなバックグラウンドスコアを使用します。HeyGenがどのようにしてユーザーを真のプロフェッショナルビデオメーカーにし、AIアバターを活用して人間味のあるメッセージを伝え、時間とリソースを節約するかを示してください。
チャンネル用のビデオを簡単に作成したいと考えているコンテンツクリエイターやYouTuberを対象にした60秒のエンゲージングな説明ビデオを制作してください。ビデオの美学は親しみやすく、明確で熱意のあるナレーションを伴います。HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能がどのようにしてシームレスなオーディオ作成を可能にし、録音スタジオを必要とせずに高品質なYouTubeビデオを簡単に制作できるかを示してください。
教育者や企業トレーナーを対象にした30秒の簡潔なハウツーガイドを想像してください。複雑なトピックを簡素化する必要があります。このビデオはクリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた情報提供的なバックグラウンドトラックを使用し、効果的なビデオ編集による明確なコミュニケーションに焦点を当てます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を強調し、特に教育資料のキャプション生成において、すべてのコンテンツがアクセスしやすく理解しやすいことを保証してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のクリエイティブプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なテンプレートと高度なAIアバターを活用したAIビデオメーカー機能により、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。このオンラインビデオメーカーのドラッグ＆ドロップインターフェースは、クリエイティブプロセスを大幅に簡素化し、誰でも高品質なビデオコンテンツを迅速に制作できるようにします。
HeyGenはビデオのキャプションやボイスオーバーの生成を手助けしてくれますか？
はい、HeyGenは高度なAIを活用してシームレスなビデオ編集を行い、スクリプトから正確なキャプションとリアルなボイスオーバーを自動生成します。この機能はコンテンツ制作を効率化し、YouTubeビデオやマーケティングビデオなど、さまざまなプラットフォームでのビデオをよりアクセスしやすく、魅力的にします。
HeyGenでソーシャルメディアやマーケティング用のどのようなビデオを作成できますか？
HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアビデオ、インパクトのあるYouTubeビデオ、強力なマーケティングビデオを作成するのに最適な多用途のオンラインビデオメーカーです。豊富なストックコンテンツライブラリとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、あらゆるプラットフォームに適した多様なコンテンツを制作し、視聴者に響くビデオを作成できます。
HeyGenはビデオでブランドの一貫性を維持するための機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをすべてのプロフェッショナルビデオメーカーのプロジェクトに簡単に組み込むことができます。これにより、すべてのビジュアルコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを確保し、ビデオ編集と全体的なブランドプレゼンテーションを向上させます。