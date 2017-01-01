プロフェッショナルビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成
AI駆動のテキストからビデオへの機能で、テキストを高品質なプロモーションビデオに簡単に変換し、マーケティング効果を高めます。
技術愛好家向けに、複雑なAIコンセプトを理解しやすいセグメントに分解する60秒の説明ビデオが必要です。クリーンでインフォグラフィックベースのビジュアル美学を特徴とし、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターを使用してスクリプトから生成され、最適な高品質ビデオ出力のために鮮明な字幕を確保します。
ブランドフォロワー向けに、短いヒントやアップデートを発表するダイナミックで目を引く15秒のソーシャルメディアビデオを作成してください。HeyGenのAI駆動テンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、トレンドのオーディオを背景に高いクリエイティブコントロールを実現します。
特定のソフトウェア機能を学ぶ新しいユーザーを対象にした45秒のチュートリアルビデオを構築し、スクリーンキャストのような要素を取り入れた明確で段階的なビジュアルスタイルで情報を提示します。HeyGenのボイスオーバー生成が落ち着いた指導的なナレーションを提供し、プロフェッショナルなビデオジェネレーターの品質出力を確保し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的でプロフェッショナルなプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ユーザーが魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成できるようにします。AI駆動のテンプレート、高度なクリエイティブコントロール、リアルなAIアバターを活用して、視聴者を引きつける高品質なビデオ出力を実現します。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは、リアルなデジタルアバターやアニメーションキャラクターを含む多様なAIアバターを提供し、ビデオコンテンツを個別化します。これらのAIアバターは、スクリプトとシームレスに統合され、ダイナミックで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは、テキストをAIでビデオに変換し、ボイスオーバーと字幕を自動生成することで、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。これにより、高品質なビデオ出力を効率的に生産し、制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenの生成AIビデオツールでブランドのビジュアル美学をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、カスタムメディアを取り入れて一貫したビジュアル美学を維持できます。これにより、作成するすべてのビデオがあなたのユニークなブランドアイデンティティを反映します。