プロフェッショナルビデオジェネレーター: AIで魅力的なビデオを作成

AI駆動のテキストからビデオへの機能で、テキストを高品質なプロモーションビデオに簡単に変換し、マーケティング効果を高めます。

小規模ビジネスオーナー向けに、現代的で活気あるビジュアルスタイルを用いた新しいソフトウェア機能を紹介する30秒のプロモーションビデオを想像してください。このビデオでは、親しみやすく明るい声でナレーションを行う魅力的なAIアバターを活用し、プロフェッショナルなビデオジェネレーターで作成されたマーケティングビデオの使いやすさを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
技術愛好家向けに、複雑なAIコンセプトを理解しやすいセグメントに分解する60秒の説明ビデオが必要です。クリーンでインフォグラフィックベースのビジュアル美学を特徴とし、HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターを使用してスクリプトから生成され、最適な高品質ビデオ出力のために鮮明な字幕を確保します。
サンプルプロンプト2
ブランドフォロワー向けに、短いヒントやアップデートを発表するダイナミックで目を引く15秒のソーシャルメディアビデオを作成してください。HeyGenのAI駆動テンプレートと豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、トレンドのオーディオを背景に高いクリエイティブコントロールを実現します。
サンプルプロンプト3
特定のソフトウェア機能を学ぶ新しいユーザーを対象にした45秒のチュートリアルビデオを構築し、スクリーンキャストのような要素を取り入れた明確で段階的なビジュアルスタイルで情報を提示します。HeyGenのボイスオーバー生成が落ち着いた指導的なナレーションを提供し、プロフェッショナルなビデオジェネレーターの品質出力を確保し、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロフェッショナルビデオジェネレーターの仕組み

高度なAIを使用してアイデアを簡単に高品質なビデオに変換し、コンテンツ作成プロセスを最大限に効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
ビデオスクリプトを作成または貼り付けてください。強力なテキストからビデオへの機能が、ビデオの基礎コンテンツを生成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
ブランドを表現する多様なAIアバターのライブラリから選択し、メッセージを強化してダイナミックで魅力的なプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
音声とブランドで強化
自然な音声のボイスオーバーを生成し、ロゴやカラーなどのブランディングコントロールを適用して一貫性を保ちます。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
最適なアスペクト比を選択し、完成したプロフェッショナルグレードのビデオを任意のプラットフォーム用にエクスポートして制作を完了します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

説得力のあるAIビデオを開発し、顧客の声を効果的に紹介し、見込み顧客との信頼を築きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的でプロフェッショナルなプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ユーザーが魅力的なプロモーションビデオを簡単に作成できるようにします。AI駆動のテンプレート、高度なクリエイティブコントロール、リアルなAIアバターを活用して、視聴者を引きつける高品質なビデオ出力を実現します。

HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？

HeyGenは、リアルなデジタルアバターやアニメーションキャラクターを含む多様なAIアバターを提供し、ビデオコンテンツを個別化します。これらのAIアバターは、スクリプトとシームレスに統合され、ダイナミックで魅力的なプレゼンテーションを実現します。

HeyGenはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？

HeyGenは、テキストをAIでビデオに変換し、ボイスオーバーと字幕を自動生成することで、ビデオ作成プロセス全体を簡素化します。これにより、高品質なビデオ出力を効率的に生産し、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenの生成AIビデオツールでブランドのビジュアル美学をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラー、カスタムメディアを取り入れて一貫したビジュアル美学を維持できます。これにより、作成するすべてのビデオがあなたのユニークなブランドアイデンティティを反映します。