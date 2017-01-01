オンラインコースの作成者や小規模ビジネスオーナー向けに、45秒の魅力的なプロフェッショナルチュートリアルビデオを作成し、複雑なソフトウェアを必要とせずに洗練された「ハウツービデオ」を簡単に制作できる方法を示します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダン、明るく招待的な色彩と親しみやすい声のナレーションを特徴とします。HeyGenの「テンプレートとシーン」および「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、アイデアから完成品までのスムーズなワークフローを紹介します。

ビデオを生成