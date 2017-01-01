プロフェッショナルなチュートリアルビデオジェネレーターで魅力的なハウツーコンテンツを作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーを対象にした90秒の洗練されたプロフェッショナルなチュートリアルビデオを開発し、複雑なオンボーディングプロセスを紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してコンテンツを美しく構成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、情報豊かで洗練された視覚および音声プレゼンテーションを実現します。
マーケティングプロフェッショナル向けに、新製品を紹介する45秒のダイナミックなビデオを制作し、AIスクリプトから生成します。ビデオはAIスクリプトをビデオに変換し、アクセス性とインパクトを高めるためにアニメーション字幕を含め、エネルギッシュで権威ある視覚および音声スタイルを維持します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と簡単な字幕作成を活用して、最大限の視聴者エンゲージメントを実現します。
製品マネージャー向けに、新製品の組み立てを説明する75秒の実用的なステップバイステップビデオチュートリアルをデザインします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから豊富なビジュアルを取り入れ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにし、明確でユーザーフレンドリーでクリーンな視覚および音声体験を提供します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなチュートリアルビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、プロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIアバターとAI音声がテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ステップバイステップのビデオチュートリアルの制作時間を大幅に短縮します。
HeyGenはハウツービデオをパーソナライズするためにどのようなクリエイティブ資産を提供していますか？
HeyGenは、ハウツービデオをパーソナライズするための多様なAIアバターとAI音声を含む幅広いクリエイティブ資産を提供しています。また、カスタムロゴや色などのブランディングコントロールを活用して、一貫したプロフェッショナルな外観を維持し、チュートリアルビデオを強化できます。
HeyGenは高品質なトレーニングビデオコンテンツの効率的な生成を支援できますか？
はい、HeyGenは直感的なプラットフォームと豊富なチュートリアルビデオテンプレートライブラリを通じて、高品質なトレーニングビデオコンテンツの効率的な生成を支援します。これにより、広範なビデオ編集経験がなくても、魅力的なステップバイステップのビデオチュートリアルを迅速に制作できます。
HeyGenはソーシャルメディアのチュートリアルビデオや説明コンテンツの制作に適していますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしており、ソーシャルメディアのチュートリアルビデオやその他の説明ビデオコンテンツの制作に最適です。HeyGenの強力なオンラインビデオエディターを使用して、YouTubeやInstagram Reelsなどのプラットフォームに最適化された魅力的なビデオを簡単に作成できます。