プロフェッショナルなチュートリアルビデオジェネレーターで魅力的なハウツーコンテンツを作成

高品質な音声を瞬時に生成し、プロフェッショナルなチュートリアルビデオをより魅力的でアクセスしやすくします。

小規模ビジネスオーナー向けに、新しいソフトウェア機能を紹介する60秒の魅力的なハウツービデオを作成してください。ビデオには、フレンドリーなAIアバターがステップを説明し、明確でプロフェッショナルな声でナレーションを行い、視覚的および音声的に魅力的でプロフェッショナルなスタイルを維持します。HeyGenのAIアバターと音声生成を活用して、スクリプトを簡単に実現しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業トレーナーを対象にした90秒の洗練されたプロフェッショナルなチュートリアルビデオを開発し、複雑なオンボーディングプロセスを紹介します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してコンテンツを美しく構成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、情報豊かで洗練された視覚および音声プレゼンテーションを実現します。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナル向けに、新製品を紹介する45秒のダイナミックなビデオを制作し、AIスクリプトから生成します。ビデオはAIスクリプトをビデオに変換し、アクセス性とインパクトを高めるためにアニメーション字幕を含め、エネルギッシュで権威ある視覚および音声スタイルを維持します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と簡単な字幕作成を活用して、最大限の視聴者エンゲージメントを実現します。
サンプルプロンプト3
製品マネージャー向けに、新製品の組み立てを説明する75秒の実用的なステップバイステップビデオチュートリアルをデザインします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから豊富なビジュアルを取り入れ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにし、明確でユーザーフレンドリーでクリーンな視覚および音声体験を提供します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロフェッショナルなチュートリアルビデオジェネレーターの使い方

AIを活用して、スクリプトから画面までプロフェッショナルなステップバイステップのチュートリアルビデオを簡単に生成し、明確なコミュニケーションと魅力的な学習体験を実現します。

1
Step 1
スクリプトを作成
チュートリアルコンテンツを作成するか、AIスクリプトジェネレーターを利用して、ビデオ用の詳細なスクリプトを簡単に作成します。
2
Step 2
ビジュアルとプレゼンターを追加
多様なチュートリアルビデオテンプレートライブラリから選択し、プロフェッショナルなAIアバターを選んで指示を伝え、コンテンツを生き生きとさせます。
3
Step 3
音声とアクセシビリティを改善
さまざまな言語でプロフェッショナルなAI音声を使用してチュートリアルを向上させ、アニメーション字幕を自動的に追加して明確さとリーチを高めます。
4
Step 4
チュートリアルをエクスポートして共有
高品質なチュートリアルをエクスポートし、正確なアスペクト比コントロールを使用して、どのプラットフォームでも完璧に見えるようにし、共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なテーマの明確化

複雑なトピックを明確でアクセスしやすいビデオチュートリアルに変換し、どのオーディエンスにとっても理解しやすくします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなチュートリアルビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、プロフェッショナルなチュートリアルビデオを簡単に作成できます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIアバターとAI音声がテキストを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ステップバイステップのビデオチュートリアルの制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはハウツービデオをパーソナライズするためにどのようなクリエイティブ資産を提供していますか？

HeyGenは、ハウツービデオをパーソナライズするための多様なAIアバターとAI音声を含む幅広いクリエイティブ資産を提供しています。また、カスタムロゴや色などのブランディングコントロールを活用して、一貫したプロフェッショナルな外観を維持し、チュートリアルビデオを強化できます。

HeyGenは高品質なトレーニングビデオコンテンツの効率的な生成を支援できますか？

はい、HeyGenは直感的なプラットフォームと豊富なチュートリアルビデオテンプレートライブラリを通じて、高品質なトレーニングビデオコンテンツの効率的な生成を支援します。これにより、広範なビデオ編集経験がなくても、魅力的なステップバイステップのビデオチュートリアルを迅速に制作できます。

HeyGenはソーシャルメディアのチュートリアルビデオや説明コンテンツの制作に適していますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなアスペクト比とエクスポートオプションをサポートしており、ソーシャルメディアのチュートリアルビデオやその他の説明ビデオコンテンツの制作に最適です。HeyGenの強力なオンラインビデオエディターを使用して、YouTubeやInstagram Reelsなどのプラットフォームに最適化された魅力的なビデオを簡単に作成できます。