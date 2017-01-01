プロフェッショナルトレーニングジェネレーター：魅力的なコースを迅速に作成
HeyGenのAIアバターを活用して、インタラクティブなトレーニングコースを迅速に開発し、学習を強化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーや専門家がAIコースクリエーターになることを簡単に実現します。この45秒のビデオは、明るくダイナミックなビジュアルスタイルで、本当にインタラクティブなトレーニングコースの作成を強調します。フレンドリーで励ましの声のナレーションと軽快なインストゥルメンタル音楽が、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、そしてシームレスなボイスオーバー生成を使用して、技術的な障害なしに魅力的な教育コンテンツを構築する方法を視聴者に案内します。
コンプライアンスオフィサーや企業トレーナーにとって、重要なコンプライアンストレーニングの制作はこれまでになく簡単です。この60秒のビデオは、プロフェッショナルで権威あるビジュアルスタイルを要求し、明確なデータビジュアライゼーションと関連する画像を組み込み、真剣で情報豊かなナレーションで強調します。HeyGenのようなプロフェッショナルトレーニングジェネレーターが、迅速なコンテンツ生成を可能にし、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを通じてプロフェッショナリズムを向上させる方法を示します。
マーケティングチームが製品チュートリアルを開発し、セールストレーナーが複雑な概念を魅力的なビデオに変えることができます。この30秒のダイナミックなビデオは、多様なシーンとユースケースを紹介し、アップビートでインスパイアリングなオーディオスタイルでインスピレーションを与えることを目的としています。HeyGenのプラットフォームの多様性を強調し、迅速なコース作成を可能にする機能として、アスペクト比のリサイズとマルチプラットフォーム配信のためのエクスポート、そしてAIアバターの魅力的な存在を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは強力なプロフェッショナルトレーニングジェネレーターとして機能し、高品質のトレーニングビデオを簡単に制作できます。AIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、オンラインコースに活用します。
HeyGenはオンラインコース作成のためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenはオンラインコース作成のためのクリエイティブな機能を提供しており、カスタマイズ可能なテンプレート、豊富なメディアライブラリ、ブランドコントロールを含み、一貫性を保ちます。AIを活用して、インタラクティブなトレーニングコースのための魅力的なビデオを簡単に生成できます。
HeyGenは魅力的な従業員トレーニング資料の生成をサポートしていますか？
はい、HeyGenは効果的な従業員トレーニングジェネレーターであり、動的なトレーニング資料を迅速に開発できます。HeyGenのAIビデオジェネレーターを利用して、テキストを魅力的なビデオレッスンに変換し、ボイスオーバー生成と字幕を完備した包括的な従業員トレーニングを実現します。
HeyGenは異なるトレーニングコンテンツのニーズに合わせてビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはアスペクト比のリサイズや多様なテンプレートなどの機能を通じて、多様なトレーニングコンテンツのカスタマイズをサポートします。これにより、マイクロラーニング資料や広範なオンラインコースに合わせてトレーニングビデオを完璧に調整できます。