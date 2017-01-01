魅力的なビデオモジュールでオンボーディングトレーニングプロセスを効率化することを想像してください。この30秒のスポットは、HRマネージャーとL&Dスペシャリストを対象に、モダンでクリーンなビジュアルスタイルとアニメーショングラフィックス、そしてアップビートでエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを特徴としています。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、生のスクリプトを洗練されたトレーニングビデオに変える方法を示し、新入社員に効率的に重要な情報を伝えるAIアバターを紹介します。

