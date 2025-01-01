プロフェッショナルスキルビデオジェネレーターでトレーニングを強化

カスタマイズ可能なAIアバターを使用して、魅力的なプロフェッショナルトレーニングビデオを即座に生成し、従業員のトレーニングをより効果的かつスケーラブルにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

小規模ビジネスオーナーを対象にした新製品やサービスを紹介する45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、魅力的なビジュアルストーリーを作成し、明るく親しみやすい「ボイスオーバー生成」を使用して、注目を集める「マーケティングビデオ」を生成する理想的な「AIビデオメーカー」とします。
ソーシャルメディアインフルエンサー向けに、トレンドのトピックやチャレンジを強調する30秒の魅力的なショートビデオを制作します。ビデオは、速いペースで視覚的に魅力的なスタイルで、キャッチーなバックグラウンドミュージックを備え、目立つ「字幕/キャプション」を使用してサイレントビューイングに最適化され、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」でさまざまなプラットフォームに簡単に適応できる「ビデオ作成」を促進します。
会社の従業員向けに重要なポリシーの更新を発表する15秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを生成します。「メディアライブラリ/ストックサポート」からの高品質なビジュアルを使用し、フレンドリーな「AIアバター」が「トーキングヘッド」として機能し、「AIビデオ作成」が迅速で効率的であり、歓迎的なトーンを維持することを保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロフェッショナルスキルビデオジェネレーターの仕組み

トレーニング資料やプロフェッショナルコミュニケーションをAIアバターとインテリジェントなテキストからビデオへの技術で魅力的なビデオに簡単に変換します。

スクリプトを作成
プロフェッショナルなメッセージやトレーニングコンテンツを入力し、プラットフォームがテキストからビデオへのAIを使用してビデオに変換します。
アバターを選択
多様なAIアバターから選択し、コンテンツを視覚的に表現し、メッセージを効果的に伝えます。
ブランディングを適用
エディター内でロゴ、色、その他のブランディングコントロールを適用して、ブランドの一貫性を確保します。
エクスポートと共有
プロフェッショナルスキルビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、プラットフォーム間でシームレスに共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルコンテンツの開発

AIを活用した魅力的なモチベーショナルおよびソフトスキルビデオを生成し、プロフェッショナルなオーディエンスを刺激し、発展させます。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーター技術を使用して、テキストをプロフェッショナル品質のビデオに変換する力をユーザーに提供します。カスタマイズ可能なAIアバターと使いやすいテンプレートを使用して、創造的なビジョンを簡単に実現し、AIビデオ作成プロセスを効率化できます。

HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用してブランドの一貫性を維持できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、特定の色、その他のブランド要素をAI生成ビデオに統合することができます。これにより、制作されたすべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenで使用できるAIアバターとボイスオーバーの種類は？

HeyGenは、多様でリアルなAIアバターと強力なボイスオーバー生成機能を提供します。スクリプトを直接魅力的な対話に変換し、ダイナミックなテキストからビデオへのAIコンテンツを迅速かつ効率的に作成できます。

HeyGenはプロフェッショナルスキルトレーニングビデオの作成に適していますか？

はい、HeyGenは包括的なトレーニングビデオや魅力的なマーケティングビデオを含むさまざまなビジネスニーズに対応する理想的なプロフェッショナルスキルビデオジェネレーターです。直感的なAIスタジオとすぐに使えるテンプレートにより、従業員トレーニングのための高品質で影響力のあるコンテンツの制作が簡単になります。