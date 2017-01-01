プロフェッショナルプレゼンテーションビデオジェネレーターで驚くべき結果を
高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能で、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームや製品開発者を対象に、強力なビデオ作成プラットフォームでインパクトのあるコンテンツをシームレスに作成するプロセスを示す、90秒の指導ビデオを制作してください。このダイナミックでプロフェッショナルなビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能を利用して、詳細なスクリプトを魅力的なビジュアルに変換し、自動字幕/キャプションで明確さを確保します。音声スタイルは明瞭なナレーションで、複雑な製品機能を簡単に理解できるようにします。
教育者や企業の学習・開発スペシャリスト向けに、HeyGenがeラーニングのための究極のプロフェッショナルプレゼンテーションビデオジェネレーターであることを強調する、包括的な2分間のビデオを開発してください。視聴者を魅了するコースを作成するために、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してコンテンツを充実させる方法を、指導的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと励ましのある明瞭な声で案内します。
営業チームやビジネス開発向けに、迅速に魅力的なビデオプレゼンテーションを生成する方法を紹介する、45秒の簡潔なビデオを想像してください。ビデオは、直接的で説得力があり、洗練されたビジュアルスタイルを持ち、影響力のある声を伴います。HeyGenのAIアバターを利用して、簡潔なセールスピッチを提示し、コンテンツのカスタマイズの容易さと、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームでの完璧な配信を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ作成の技術的プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターおよびビデオ作成プラットフォームとして、ユーザーがプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できるようにします。ドラッグ＆ドロップエディターとAIビデオエディターが複雑な制作作業を簡素化し、誰でもアクセスしやすくします。
HeyGenはAIアバターを使ってプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターをコンテンツに簡単に組み込むことができる、プロフェッショナルなプレゼンテーションビデオジェネレーターのリーダーです。この機能により、静的なプレゼンテーションがリアルなバーチャルプレゼンターによる魅力的でダイナミックなビデオプレゼンテーションに変わります。
HeyGenにはビデオ制作のためのどのようなコンテンツ生成機能が含まれていますか？
HeyGenは、ビデオアイデアをスタートさせるためのAIスクリプトジェネレーターや、自然な音声のナレーションを提供するAIボイスオーバーなど、強力なコンテンツ生成ツールを提供します。また、包括的なストックメディアライブラリを活用し、スクリプトからのテキスト-ビデオ変換で魅力的なビジュアルに変換することができます。
HeyGenはブランディングと視覚的な魅力のためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、ブランドアイデンティティを維持し、視覚的な魅力を高めるための広範なカスタマイズを提供します。さまざまなビデオテンプレートから選択し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、アニメーションやトランジションを利用して洗練されたアニメーションビデオを作成できます。また、異なるプラットフォームに対応するためのアスペクト比のリサイズもサポートしています。