魅力的なストーリーのためのプロフェッショナルアウトラインビデオメーカー
自動的に整理されたビデオアウトラインを生成し、スクリプトからのテキストビデオ機能で制作プロセスを強化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやインストラクショナルデザイナーを対象にした90秒の指導ビデオをデザインし、HeyGen内のAI駆動ツールの力を紹介します。このビデオは、HeyGenが複雑なトピックのために自動的に整理されたアウトラインを生成する方法を視覚的に示し、ビデオ制作を容易にします。親しみやすく明確なAIアバターを使用してステップを説明し、ユーザーの効率向上を強調します。
企業トレーナーや教育者向けの1分間の教育ビデオを制作し、説明ビデオのシームレスな作成に焦点を当てます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能がどのように書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルに変換するかを詳細に説明します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで教育的であり、複雑な主題を簡単に使用できることを強調し、効果的にトレーニングと教育を行います。
ソーシャルメディアマネージャーやデジタルマーケター向けの45秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオを開発し、HeyGenがビデオ制作プロセス全体をどのように簡素化するかを示します。このビデオは、カスタマイズ可能なテンプレートの使用の容易さを示し、活気に満ちたテンポの速いビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージックを展示します。特に、HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを最大化し、音声なしでもメッセージを明確にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオアウトライン生成の技術的プロセスを支援しますか？
HeyGenは高度なAI駆動ツールを活用してビデオ作成を効率化し、スクリプトから直接整理されたアウトラインを自動生成します。このスクリプトからのテキストビデオ機能は、ビデオ制作プロセスの初期段階を大幅に簡素化します。
HeyGenをプロフェッショナルアウトラインビデオメーカーにする技術的特徴は何ですか？
HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグアンドドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、効率的なプロフェッショナルアウトラインビデオメーカーとなっています。AI統合により、アニメーションモーショングラフィックスやボイスナレーションの簡単な追加が可能で、ビデオ制作を強化します。
HeyGenはビデオアウトラインにボイスナレーションとAIアバターを統合できますか？
はい、HeyGenはボイスオーバー生成とAIアバターをシームレスに統合し、ビデオアウトラインを生き生きとさせます。また、動的なナレーションのためのテキスト読み上げ機能を利用し、字幕/キャプションを自動的に追加することもできます。
HeyGenはビデオアウトラインの最適化のためにどのようなコラボレーション機能を提供しますか？
HeyGenは強力なAI統合とコラボレーション機能を通じて、ビデオ作成とビデオ制作プロセスを効率化するよう設計されています。初期のビデオアウトラインから最終的な洗練された説明ビデオまで、一貫したワークフローを保証します。