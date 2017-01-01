シームレスなオンボーディングのためのプロフェッショナルオリエンテーションビデオジェネレーター

スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、魅力的なオリエンテーションコンテンツを簡単に開発しましょう。

急成長中のテックスタートアップの新入社員向けに、会社の文化や重要な情報に迅速に浸透させるための1分間のプロフェッショナルなオリエンテーションビデオジェネレーターの紹介を作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、ブランドカラーとアニメーションを取り入れ、音声はHeyGenのボイスオーバー生成機能による歓迎的でプロフェッショナルなナレーションを特徴としています。この魅力的なビデオは、AIアバターを活用して主要な人物や部門を紹介し、社員のオンボーディングプロセスをスムーズで記憶に残るものにすることを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
金融サービス企業の既存の全従業員を対象に、最近の規制更新を概説する90秒のコンプライアンス研修ビデオを開発してください。ビデオは真剣でありながら親しみやすいビジュアルスタイルが必要で、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連する画像を使用し、テキストオーバーレイを通じて情報を明確に提示します。視聴者を重要なポイントに導く正確で情報豊富なナレーションは、HeyGenの字幕/キャプションによってアクセシビリティと理解を確保し、研修ビデオのプロセスを効率化します。
サンプルプロンプト2
グローバルな観客に向けて、チームの成果を祝うとともに将来の目標を示す45秒の社内発表ビデオをデザインしてください。ビジュアルの美学は活気に満ちた祝祭的なもので、HeyGenのテンプレートとシーンを使用してダイナミックなテキストアニメーションと迅速なシーン転換を取り入れます。ナラティブはスクリプトからの魅力的なテキストからビデオへの変換を通じて効率的に伝えられ、多様なチーム間で一貫したメッセージを確保し、継続的な社内コミュニケーションのためのオンボーディングビデオメーカーの可能性を示す優れた例となります。
サンプルプロンプト3
複雑なエンタープライズツールの初期設定を案内する新しいソフトウェアユーザー向けの2分間のプロフェッショナルなオリエンテーションビデオを制作してください。このビデオは、明確な画面キャプチャとハイライトアニメーションを伴う詳細なチュートリアルのようなビジュアルスタイルが必要で、落ち着いた指導的なナレーションが付随します。HeyGenのAIアバターを活用して親しみやすいガイドとして機能し、技術的なステップを簡素化し、プロフェッショナルなオリエンテーションビデオジェネレータープラットフォームでのユーザーの初期体験を向上させ、スムーズな顧客オンボーディングを確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロフェッショナルオリエンテーションビデオジェネレーターの使い方

新入社員を歓迎するパーソナライズされたコンテンツ、効率的な制作、プロフェッショナルな仕上がりで魅力的で情報豊富なオンボーディングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スタートポイントを選ぶ
多様なライブラリからオリエンテーションビデオテンプレートを選択するか、自分のスクリプトを入力して即座にテキストからビデオを生成します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
リアルなAIアバターの中から選び、メッセージに合わせて外見をカスタマイズし、人間味を加えます。
3
Step 3
メッセージを強化する
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加し、動的に字幕/キャプションを生成して、メッセージがすべての新入社員に明確かつアクセスしやすいようにします。
4
Step 4
エクスポートと展開
バックグラウンドミュージックやストックメディアを追加してビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、LMSプラットフォームや社内共有にシームレスに統合します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなオリエンテーションコンテンツを開発

さまざまな部門向けにプロフェッショナルなオリエンテーションビデオを迅速に生成し、会社の方針に対する明確なコミュニケーションと標準化された紹介を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用してプロフェッショナルなオリエンテーションビデオの作成をどのように効率化しますか？

HeyGenはトレーニング用の強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、テキストスクリプトを魅力的なプロフェッショナルオリエンテーションビデオに変換します。リアルなAIアバターと高度なテキストからビデオへの機能を備えており、広範なビデオ編集の経験がなくても高品質なコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenはオンボーディングビデオをカスタマイズし、既存のプラットフォームと統合できますか？

もちろんです。HeyGenの直感的なビデオ編集ツールを使用して、ブランド要素を取り入れたオンボーディングビデオメーカーのコンテンツをカスタマイズし、さまざまなオリエンテーションビデオテンプレートを利用できます。また、キャプション付きでビデオを簡単にエクスポートし、LMSプラットフォームとシームレスに統合することで、従業員のオンボーディングプロセスを強化します。

HeyGenはトレーニングビデオをアクセスしやすく魅力的にするためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは多言語サポートとプロフェッショナルなボイスオーバー生成を提供し、トレーニングビデオがグローバルな視聴者に届くようにします。このプラットフォームは簡単な更新と修正を可能にし、すべての新入社員に対して魅力的なビデオを最新かつ関連性のあるものに保ちます。

HeyGenはトレーニングビデオのスクリプトとビジュアル要素をAIで強化しますか？

はい、HeyGenはAI技術を活用してAIによるスクリプト作成とリアルなAIアバターの生成を行い、テキストを効率的にビデオに変換します。これにより、すべてのトレーニングおよびオンボーディング資料で高品質かつ一貫性のあるプロフェッショナルなビデオを作成することができます。