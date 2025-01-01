プロフェッショナルなオンラインビデオメーカー：簡単なビデオ作成
AIアバターと強力なオンラインビデオメーカーを使用して、魅力的なソーシャルメディアビデオを簡単に作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエーター向けに、HeyGenのオンラインビデオエディターがどのようにして魅力的なソーシャルメディアコンテンツの作成を効率化するかを示す、45秒のテンポの速いチュートリアルを開発してください。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、プロフェッショナルなナレーションを用い、自動字幕生成を強調してリーチを最大化します。
教育者や企業トレーナーを対象に、HeyGenの包括的なビデオ作成プラットフォームとしての強力な機能を説明する、2分間の情報豊富な企業トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはフォーマルで指導的、プロフェッショナルな声でAIアバターを効果的に活用し、人間味のあるメッセージを伝えます。
YouTuberやソーシャルメディアインフルエンサーを目指す人々に向けて、HeyGenを使ってトレンドのソーシャルメディアビデオをどれだけ迅速に作成できるかを示す、魅力的な30秒のプロモーションクリップをデザインしてください。ビジュアルスタイルは鮮やかで視覚的に豊か、キャッチーなバックグラウンドトラックを使用し、多様なテンプレートとシーンをフル活用して創造性を刺激します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはユーザーにとってAIビデオジェネレーターのプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、シンプルなスクリプトを高度なAIアバターとAI駆動ツールを使用してダイナミックなビデオに変換することで、AIビデオ生成を効率化します。これにより、プロフェッショナルなコンテンツの作成が手軽で効率的になります。
HeyGenはオンラインビデオメーカーの制作にどのようなビデオ編集機能を提供しますか？
HeyGenは、オンラインビデオメーカーとして、字幕/キャプションの生成、カスタムボイスオーバーの生成、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートの活用などの主要なビデオ編集機能を提供します。これにより、複雑なソフトウェアを必要とせずに高品質なビデオを制作できます。
HeyGenはカスタムブランディング要素を使用したプロフェッショナルなビデオ制作をサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは、ロゴやカスタムカラーの追加など、包括的なブランディングコントロールを提供し、プロフェッショナルなビデオ制作がブランドの一貫性を保つことを保証します。これは、ビデオマーケティングに注力する企業にとって不可欠です。
HeyGenは魅力的なソーシャルメディアビデオの作成と公開をどのように支援しますか？
HeyGenは、さまざまなビデオテンプレートと柔軟なアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを提供し、どのプラットフォームにも適したコンテンツを簡単に制作できます。ソーシャルプラットフォームへの直接公開に最適なコンテンツを簡単に作成できます。