プロフェッショナルメッセージ作成ツール: AIで完璧なビジネステキストを
強力なAIライティングアシスタントで魅力的なメッセージを作成し、一貫したブランドボイスを確保します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
マーケティングの専門家やコンテンツクリエイターを対象にしたこの60秒のビデオは、ダイナミックで情報豊かなスタイルが必要です。AIライティングアシスタントの力を視覚的に示し、プラットフォームがコンテンツ作成を革新し、顧客エンゲージメントを向上させる方法を強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、書かれたコンセプトを魅力的なビジュアルにシームレスに変換し、効率的なメッセージング戦略に関する重要なメッセージを強調するために明確な字幕/キャプションでサポートします。
SaaS企業やeコマースマネージャー向けの30秒のビデオは、洗練された問題解決型のビジュアルスタイルと自信に満ちた効率的なオーディオトーンを採用します。その核心メッセージは、自動化されたワークフローとドリップキャンペーンを通じてプロフェッショナルなメッセージを作成し、複雑なコミュニケーション戦略を簡素化することです。HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、視覚的に魅力的なシーケンスを迅速に確立し、堅牢なメディアライブラリ/ストックサポートがナラティブを豊かにし、スピードと効果を強調します。
カスタマーサポートチームや営業の専門家向けに、親しみやすくアプローチしやすいビジュアル美学と実用的で安心感のあるオーディオスタイルを持つ45秒のビデオを開発してください。このビデオは、SMS、メール、双方向テキストを含むマルチチャネルコミュニケーションのためのメッセージングプラットフォームの多様性を探ります。HeyGenのAIアバターを利用して、視聴者にさまざまなユースケースを案内し、アスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示し、メッセージがどのチャネルにも最適化され、アウトリーチと応答性を向上させることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなメッセージングとコンテンツ作成を効率化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターを用いた魅力的なビデオに変換する革新的なプロフェッショナルメッセージ作成ツールとして機能します。この機能により、コンテンツクリエイターは高品質なビジュアルコンテンツを迅速に制作し、すべてのコミュニケーションで一貫したブランドボイスを確保できます。
HeyGenはマーケティングキャンペーンのためのAIライティングアシスタントとして機能しますか？
HeyGenはAIビデオ生成を専門としており、そのプラットフォームは間接的にマーケティングをサポートします。書かれたコピーを効果的なビデオメッセージに変換することで、マーケターはさまざまなプラットフォーム向けにプロフェッショナルなメッセージを作成し、顧客エンゲージメントを向上させることができます。
HeyGenはどのようにしてビデオベースのプロフェッショナルメッセージを作成するのを支援しますか？
HeyGenは直感的なテキストからビデオへの機能とカスタマイズ可能なテンプレートを通じて、ビデオメッセージの作成を簡素化します。ユーザーは簡単にナレーションを生成し、字幕を追加して、メッセージの読みやすさとインパクトを向上させることができます。
HeyGenはスケーラブルなコンテンツ制作にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、スケールでの効率的なコンテンツ作成を提供し、従来のテキストベースのコミュニケーションを超えます。企業はAIアバターとブランディングコントロールを利用して、さまざまなキャンペーンで一貫したブランド体験を維持しながら、迅速にブランド化されたビデオを生成できます。