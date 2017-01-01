プロフェッショナルな内部ビデオジェネレーターで迅速かつ簡単にAIを活用

カスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを使用して、数分でプロフェッショナルなビデオを生成します。

新入社員向けに、会社の文化や初期の重要なステップを紹介する60秒のプロフェッショナルなオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすいもので、異なる部署を表す多様なAIアバターをフィーチャーし、フレンドリーでプロフェッショナルなナレーションを添えます。このビデオはHeyGenのAIアバターを活用し、魅力的でパーソナライズされた紹介を実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込み顧客をターゲットにした45秒の生成AIビデオを開発し、最新の製品機能の利点を紹介してください。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、モダンで非常にダイナミックなもので、魅力的なモーショングラフィックスとエネルギッシュなナレーターを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、マーケティングコピーを魅力的なビジュアルに簡単に変換し、シームレスなビデオ作成を実演します。
サンプルプロンプト2
全スタッフ向けに、重要な会社方針の更新を発表する30秒の内部コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明確でプロフェッショナルなもので、クリーンなグラフィックスと信頼できるトーンを使用し、リアルで明瞭なナレーションをサポートします。このプロフェッショナルな内部ビデオジェネレーターは、テキストから直接ナレーションを生成し、一貫性と明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
既存ユーザー向けに、ソフトウェア内の特定の機能を説明する90秒のハウツーガイドをデザインしてください。ビデオは各アクションを強調する素晴らしいビジュアルを伴った明確なステップバイステップのビジュアルプレゼンテーションを持ち、落ち着いた情報豊かな音声ナレーションが付随します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、洗練されたわかりやすいチュートリアルを迅速に組み立て、全体的なビデオ作成プロセスを強化します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロフェッショナルな内部ビデオジェネレーターの使い方

洗練されたインパクトのある内部ビデオを簡単に制作。アイデアをAIでプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、組織全体のコミュニケーションとエンゲージメントを向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成
内部コミュニケーションメッセージを作成または貼り付けます。生成AIがテキストをダイナミックなビデオに変換し、コンテンツ作成を簡単にします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択します。シーンをカスタマイズして、会社のブランディングとメッセージに合わせ、プロフェッショナルなビデオを実現します。
3
Step 3
ナレーションを追加
スクリプトから直接生成されたリアルなナレーションでビデオを強化します。さまざまな声や言語から選択し、メッセージを明確に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
異なるプラットフォームに適したアスペクト比でビデオを仕上げます。高品質の内部ビデオをエクスポートし、チームや会社と共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える内部コミュニケーションを提供

.

魅力的なモチベーションビデオやリーダーシップメッセージを作成し、チームを団結させ、会社の文化を効果的に強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenの強力な生成AIビデオプラットフォームは、プロフェッショナルなビデオ作成を誰にでもアクセス可能にします。高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用することで、驚くべきビジュアルと魅力的なビジュアルストーリーを簡単に制作し、コンテンツ制作のワークフローを大幅に効率化します。

HeyGenはビデオコンテンツに対するクリエイティブなコントロールを実現できますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、リアルなナレーション、ダイナミックなAIアバターなどの機能を通じて、広範なクリエイティブコントロールを提供します。これにより、ビジョンやブランドの美学に完全にマッチしたユニークなプロフェッショナルビデオを作成できます。

HeyGenでどのようなクリエイティブコンテンツを制作できますか？

HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアビデオから詳細な説明ビデオや内部コミュニケーションまで、幅広いクリエイティブコンテンツの制作を可能にします。私たちのプラットフォームは、あらゆるニーズに対応する魅力的なストーリーと驚くべきビジュアルを生成するためのツールを提供します。

HeyGenはビデオ編集のスキルがないコンテンツクリエイターにも適していますか？

はい、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、ビデオ編集のスキルがなくてもプロフェッショナルなビデオ作成を可能にします。直感的なインターフェースとAI駆動のツールがプロセスを簡素化し、コンテンツクリエイターが迅速に魅力的なビジュアルストーリーを提供することに集中できるようにします。