高品質コンテンツのためのプロフェッショナルガイドラインビデオメーカー

専門家のガイドラインでビデオ制作を向上させ、スクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオを含むプロフェッショナルなビデオ作成を効率化します。

企業向けのビデオプロデューサーを目指す方のために、機材選びと最適な照明設定の基本を詳細に説明する1分間のチュートリアルを作成してください。このビデオは、クリーンで指導的なビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを特徴とし、HeyGenのナレーション生成を利用して明瞭さと一貫性を確保します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした90秒の説明ビデオで、基本的なビデオ編集とカラーグレーディング技術をマスターしたい方に向けて、ポストプロダクションのニュアンスを探求します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで、分割画面の例を取り入れ、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを使用して重要な技術用語を強調します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームを対象にした2分間の包括的なガイドで、ビデオスキルを向上させるための高度な撮影技術に焦点を当て、特に構図とフレーミング、効果的なカメラの動きに注目します。このビデオは、デモンストレーション的で高品質なビジュアル例を提示し、明確な画面上のテキストを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して複雑な情報を魅力的に提示します。
サンプルプロンプト3
優れた録音機材を通じて制作価値を高めることに専念するコンテンツクリエイターのために、完璧な音質の秘密を明らかにする45秒の魅力的なビデオを発見してください。このビデオは、鮮明でクリーンなビジュアルと直接的なアドレスを必要とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、書かれた指示を迅速に洗練されたビジュアルプレゼンテーションに変換します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロフェッショナルガイドラインビデオ作成の仕組み

プロフェッショナルなガイドラインを迅速かつ効率的に魅力的なビデオコンテンツに変換し、視聴者に明確さとインパクトを与えます。

1
Step 1
スクリプトとビジョンを作成
ビデオのメッセージと構造をアウトライン化することから始めます。テキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたスクリプトを瞬時に初期のビデオシーンに変換し、貴重な制作時間を節約します。
2
Step 2
ビジュアルとAIプレゼンターを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択するか、自分のメディアをアップロードします。これにより、ガイドラインにプロフェッショナルな画面上の存在感を確立します。
3
Step 3
ブランディングとオーディオを適用
ブランディングコントロールを使用して、ブランドの色、ロゴ、フォントを適用します。さまざまなトーンと言語でナレーションを生成し、アクセシビリティとエンゲージメントを向上させるために自動的に字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
プロフェッショナルビデオをエクスポートして共有
ビデオの正確性と流れを確認します。その後、さまざまなプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比で最終的なプロフェッショナルガイドラインビデオをエクスポートし、配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報を明確化

.

複雑なプロフェッショナルガイドラインや技術的なテーマを、明確なコミュニケーションのために簡単に理解できるビデオコンテンツに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオ編集と制作を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を活用して、ビデオ制作プロセスを革新します。ユーザーはスクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを簡単に生成でき、従来のビデオ編集や複雑な制作機材の必要性を大幅に削減します。

HeyGenは高品質なビデオ制作を確保するためにどのような技術的コントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがロゴや色をカスタマイズして一貫した高品質の制作を可能にします。さらに、先進的なナレーション生成と自動字幕機能を備えており、プロフェッショナルなコンテンツ全体で明瞭な音声とビデオ品質を確保します。

HeyGenは既存のメディアやアセットをビデオプロジェクトに統合して制作を強化できますか？

もちろんです。HeyGenは既存のメディア、画像、ストックアセットをビデオプロジェクトにシームレスに統合することをサポートしています。この機能により、以前に撮影された映像や他のビジュアル要素を活用してプロフェッショナルなビデオを豊かにすることができます。

HeyGenは異なるプラットフォームでのビデオ配信に対してどのように技術的な柔軟性を提供しますか？

HeyGenは完成したビデオの柔軟なアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションを提供することで、技術的な柔軟性を確保します。これにより、さまざまなプラットフォームでの最適なビデオ配信が可能になり、プロフェッショナルなビデオがどこで共有されてもその品質とインパクトを維持します。