魅力的なストーリーのためのプロフェッショナルな説明動画制作者
記憶保持を高め、コンバージョン率を向上させる魅力的なアニメーションマーケティング動画を、豊富なテンプレートとシーンを使用してデザインします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
スタートアップ向けに新しいアプリ機能を紹介する45秒のアニメーション説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ちたもので、フレンドリーなAIアバターが会話調の「ボイスオーバー生成」で明確な説明を行います。この動画は、潜在的なユーザーが理解しやすく、魅力的な説明動画を簡単に作成することを目的としています。
新入社員を対象にした60秒の情報説明動画を開発し、会社の福利厚生を説明します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでプロフェッショナルなもので、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して関連する画像を使用し、「スクリプトからのテキスト動画生成」による明確で簡潔なトーンを生成します。目標は、理解しやすく魅力的な説明動画を制作することです。
ソーシャルメディアマネージャー向けに、オンラインエンゲージメントを向上させるためのクイックヒントを示す20秒のプロフェッショナルな説明動画を制作します。高速で視覚的に印象的なスタイルを採用し、無音視聴のための効果的な「字幕/キャプション」を使用し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してプラットフォーム間での簡単な適応を確保します。これにより、ソーシャルチャンネル向けのプロフェッショナルな説明動画制作者としてのスキルを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな説明動画を迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは効率性を重視した強力なプロフェッショナル説明動画制作者です。直感的なドラッグ＆ドロップエディターと幅広い説明動画テンプレートを使用して、制作プロセスを大幅に効率化し、簡単に説明動画を作成できます。
HeyGenは説明動画を強化するためにどのようなクリエイティブオプションを提供していますか？
HeyGenはアニメーション説明動画を向上させるための豊富なクリエイティブ資産を提供しています。プラットフォームには包括的な画像ライブラリが含まれており、さまざまなAIアバターをサポートして、マーケティング動画をより魅力的でダイナミックにします。
HeyGenのプラットフォームで説明動画を完全にカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、説明動画があなたのアイデンティティに完全に一致するようにします。カスタムロゴや色を適用し、ソーシャルメディアや他のプラットフォームでのシームレスな配信のためにアスペクト比を調整できます。
HeyGenのAI機能は高品質な説明動画の生成にどのように貢献しますか？
HeyGenは高度なAIを活用して、高品質な説明動画の作成を支援します。スクリプトからのテキスト動画生成機能と洗練されたAIボイスジェネレーターを組み合わせることで、プロフェッショナルなボイスオーバーとダイナミックなコンテンツをプロジェクトに提供します。