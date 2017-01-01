プロフェッショナル開発ビデオメーカー: トレーニングを向上させる
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術トレーナーを対象に、従業員のための効果的な技術トレーニングのプロセスを示す90秒のビデオを作成してください。ビデオは明確で指導的なビジュアルスタイルを持ち、ダイナミックなアニメーションと簡潔な説明を備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して正確なナレーションを提供し、AIビデオジェネレーターの力を示します。
ハイブリッドワークフォースをオンボーディングする組織向けに設計された2分間のビデオを開発し、魅力的な従業員オンボーディング体験を紹介します。ビジュアルスタイルはフレンドリーで視覚的に豊かにし、多様なAIアバターを取り入れて学習の旅を個別化し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的なコンテキストを強化します。
プロフェッショナル品質の素晴らしいビデオやプレゼンテーションを作成したいビジネスリーダー向けに30秒のビデオを制作してください。スリークでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、インパクトのあるトランジションを使用し、HeyGenの事前設計されたテンプレートとシーンを活用して迅速なコンテンツ作成を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してプラットフォーム全体での多様な配信を可能にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオツールでオンラインビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター機能を活用し、ユーザーがテキストを簡単にプロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。私たちのプラットフォームはAIスクリプトライター機能とAIテキスト読み上げを統合し、コンテンツ制作を効率化します。
HeyGenはカスタムAIアバターとリアルなボイスオーバーを作成できますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターと洗練されたAIボイスオーバーを提供し、ビデオを強化します。ブランドに合わせてカスタマイズでき、魅力的で引き込まれるコンテンツを確保します。
HeyGenは高品質なコンテンツを制作するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはシームレスな画面録画とスクリプトからの高度なテキストビデオ機能を含む強力な技術的機能を提供します。また、字幕/キャプションやブランディングコントロールを利用して、出力が常にプロフェッショナルで組織の基準に合致するようにします。
HeyGenはブランドの一貫性とトレーニングビデオのグローバル配信のための機能を提供しますか？
HeyGenはロゴや色を含むカスタマイズ可能なブランディングコントロールを通じて、すべてのトレーニングビデオでブランドの一貫性を確保します。また、1クリック翻訳や多言語ビデオプレーヤーなどの機能をサポートし、グローバルなオーディエンスに効果的にリーチします。