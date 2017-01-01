魅力的なトレーニングのためのプロフェッショナル開発ビデオジェネレーター

学習と開発のためのインパクトのあるトレーニングビデオを迅速に制作。テキストを瞬時にビデオに変換し、複雑な編集を排除し、貴重な時間を節約します。

忙しい人事マネージャーやL&Dプロフェッショナルをターゲットにした45秒の魅力的なビデオを作成し、HeyGenがプロフェッショナルな開発ビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されていて企業的であり、多様なAIアバターがトレーニングモジュールを提供し、明確で権威あるナレーションを強調し、インパクトのある学習のための合成メディアの力を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや企業トレーナー向けに、効果的なトレーニングビデオの作成効率を示す30秒の情報クリップをデザインします。クリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、励ましのあるフレンドリーな音声トーンを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、シンプルなスクリプトからプロフェッショナルなガイドを迅速に組み立て、インパクトのある学習コンテンツが簡単に手に入ることを証明します。
サンプルプロンプト2
グローバル企業とそのマーケティングチームを対象にした60秒のダイナミックなマーケティングおよびオンボーディングビデオを制作し、テキストをビデオコンテンツに変換する容易さを強調します。ビデオは鮮やかで国際的に魅力的なビジュアル美学を持ち、クリアな多言語ナレーションと埋め込み字幕/キャプションを組み合わせてグローバルなリーチを示します。HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能が、さまざまなオーディエンス向けに魅力的でローカライズされたコンテンツの作成をどのように簡素化するかを強調します。
サンプルプロンプト3
教育者や内部コミュニケーションスペシャリストを対象にした40秒の力強い作品を作成し、HeyGenが学習と開発の取り組みのための直感的なAIビデオジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。ビジュアルプレゼンテーションは親しみやすくユーザーフレンドリーであり、温かく励ましのある声を使用し、編集スキルがなくてもプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できることをHeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

プロフェッショナル開発ビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用して編集の専門知識を必要とせずに、チームのための魅力的なトレーニングおよびオンボーディングビデオを迅速に作成し、時間とリソースを節約します。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、プロフェッショナル開発コンテンツをテキストとして入力します。AIプラットフォームがスクリプトをビデオシーンに変換し、テキストからビデオへのプロセスをシームレスにします。
2
Step 2
アバターを選択
トレーニング資料を提示するために多様なAIアバターから選択します。事前に構築されたテンプレートとシーンを利用して、ビデオにプロフェッショナルな外観を迅速に確立します。
3
Step 3
ナレーションとアクセシビリティを追加
プロフェッショナルなナレーション生成を追加し、トレーニングコンテンツが多言語でグローバルなオーディエンスに届くようにし、自動生成された字幕を含めてアクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
エクスポートと統合
完成したプロフェッショナル開発ビデオをさまざまなプラットフォーム用に異なるアスペクト比で簡単にエクスポートするか、LMS統合を通じて直接LMSに統合してシームレスに配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なモチベーショナルコンテンツを制作

リーダーシップ開発、ソフトスキルトレーニング、ポジティブな企業文化の育成のために、インパクトのあるモチベーショナルビデオを生成します。

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナル開発ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがテキストを魅力的なプロフェッショナル開発ビデオに変換することを可能にします。広範な編集スキルを必要とせず、AIアバターやテキストからビデオへの機能などの強力な機能を備えており、高品質なトレーニングビデオやオンボーディングビデオの作成が簡単です。

HeyGenのビデオ作成ツールを使用してブランド固有のコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまなテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供しており、各ビデオにロゴやブランドカラーを組み込むことができます。これにより、すべてのマーケティングおよび学習と開発のコンテンツが一貫して会社のアイデンティティを反映します。

HeyGenはビデオのローカライズを強化するためにどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を備えており、音声生成や多言語の字幕を含んでいます。これにより、トレーニングビデオやプロフェッショナル開発コンテンツをグローバルなオーディエンス向けにローカライズすることが容易になります。

HeyGenはどのような種類のコンテンツに最も効果的ですか？

HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオ、新入社員向けの包括的なオンボーディングビデオ、ダイナミックなマーケティングコンテンツなど、幅広いプロフェッショナル開発ビデオの生成に非常に効果的です。多様なコミュニケーションニーズに対応するために設計された多用途なAIビデオプラットフォームです。