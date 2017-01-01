プロフェッショナル開発メーカー: 簡単なAIトレーニングビデオ

教育者がテクノロジーをシームレスに統合できるように支援: スクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的な指導資料を作成し、プロフェッショナル開発を真にアクセス可能にします。

教育者向けに設計された45秒の指導ビデオを作成し、AIチャットボットがどのようにして即時サポートとリソースを提供することでプロフェッショナル開発を革新できるかを紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、HeyGenのAIアバターを使用してインタラクティブな学習シナリオを示し、明確で権威あるナレーションを伴います。

サンプルプロンプト1
カリキュラムデザイナーとトレーナーを対象とした30秒のインスパイアリングビデオを開発し、どのようにして簡単に魅力的な指導資料を生成できるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、ダイナミックでインスパイアリングなもので、アップビートな音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを迅速に魅力的なビジュアルレッスンに変換し、カリキュラムデザインを強化します。
サンプルプロンプト2
ワークショップファシリテーターと企業トレーナーを対象とした60秒のエネルギッシュなビデオを制作し、テクノロジーを統合してダイナミックなハンズオンアクティビティを作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはインタラクティブでエネルギッシュであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから引き出された多様な例を特徴とし、ワークショップでの積極的な参加を促すダイナミックで熱意あるナレーションを補完します。
サンプルプロンプト3
学習と開発の専門家向けに40秒の情報ビデオを作成し、学習をアクセスしやすくし、デジタルリテラシーを向上させるための戦略を強調します。美学はクリーンでモダン、かつ包括的であり、明確なオンスクリーンビジュアルと落ち着いた情報提供の声を使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての学習者に普遍的な理解とアクセスを保証します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

プロフェッショナル開発メーカーの使い方

教育者に魅力的なプロフェッショナル開発資料を提供し、複雑な概念を明確にし、強力なビデオ作成を通じて学習をアクセスしやすくします。

1
Step 1
プロフェッショナル開発コンテンツを作成
学習目標を設定し、プロフェッショナル開発セッションのコアコンテンツをスクリプト化することから始めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、テキストをダイナミックなビデオに変換し、包括的な指導資料を作成します。
2
Step 2
プレゼンターと声を選択
HeyGenのAIアバターから選択して、インストラクターを表現し、メッセージを強化します。これにより、コンテンツが生き生きとし、すべての参加者にとって学習がアクセスしやすくなります。
3
Step 3
トレーニングを洗練しブランド化
HeyGenの強力なブランディングコントロールを使用して、ロゴや色を使ってプロフェッショナル開発ビデオをカスタマイズし、ワークショップの一貫した提供を保証します。
4
Step 4
プロフェッショナルラーニングをエクスポートし共有
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ビデオを最終化し、あらゆるプラットフォームに対応させます。教育者に魅力的なビデオコンテンツを配信し、バーチャルまたは対面でのプロフェッショナル成長に影響を与えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な指導コンテンツを制作

AIコンセプトを説明したり、教育者向けのプロフェッショナル開発イニシアチブを促進するのに最適な、魅力的な短い指導ビデオやクリップを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenは教育者のプロフェッショナル開発をどのように強化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオを使用して、教育者が魅力的なプロフェッショナル開発および指導資料を作成することを可能にします。これにより、バーチャルまたは対面のトレーニングにおいて、すべての参加者にとって学習がアクセスしやすく、ダイナミックになります。

HeyGenはダイナミックなワークショップを作成するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやナレーション生成を含む包括的な技術ツールを提供し、アイデアを生成し、ダイナミックなワークショップを制作するのを助けます。ストックライブラリからマルチメディアを簡単に統合して、豊かな学習体験を作成できます。

HeyGenはデジタルリテラシーリソースの作成に適していますか？

もちろんです。HeyGenは魅力的なデジタルリテラシーリソースの開発に最適です。テキスト-to-ビデオ機能と自動字幕により、指導資料が明確でブランド化され、より広いオーディエンスに学習をアクセスしやすくします。

HeyGenは既存のカリキュラムデザインにテクノロジーを統合するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはAIアバターを使用したビデオコンテンツを簡単に作成することで、最先端のテクノロジーをカリキュラムデザインに統合するのを支援します。ビデオはさまざまなアスペクト比でエクスポートでき、異なるプラットフォームに対応し、ハンズオンアクティビティをサポートします。