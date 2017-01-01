プロフェッショナル開発メーカー: 簡単なAIトレーニングビデオ
教育者がテクノロジーをシームレスに統合できるように支援: スクリプトからのテキスト-to-ビデオで魅力的な指導資料を作成し、プロフェッショナル開発を真にアクセス可能にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
カリキュラムデザイナーとトレーナーを対象とした30秒のインスパイアリングビデオを開発し、どのようにして簡単に魅力的な指導資料を生成できるかを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは明るく、ダイナミックでインスパイアリングなもので、アップビートな音楽を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを迅速に魅力的なビジュアルレッスンに変換し、カリキュラムデザインを強化します。
ワークショップファシリテーターと企業トレーナーを対象とした60秒のエネルギッシュなビデオを制作し、テクノロジーを統合してダイナミックなハンズオンアクティビティを作成する方法を示します。ビジュアルスタイルはインタラクティブでエネルギッシュであり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから引き出された多様な例を特徴とし、ワークショップでの積極的な参加を促すダイナミックで熱意あるナレーションを補完します。
学習と開発の専門家向けに40秒の情報ビデオを作成し、学習をアクセスしやすくし、デジタルリテラシーを向上させるための戦略を強調します。美学はクリーンでモダン、かつ包括的であり、明確なオンスクリーンビジュアルと落ち着いた情報提供の声を使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用して、すべての学習者に普遍的な理解とアクセスを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育者のプロフェッショナル開発をどのように強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオを使用して、教育者が魅力的なプロフェッショナル開発および指導資料を作成することを可能にします。これにより、バーチャルまたは対面のトレーニングにおいて、すべての参加者にとって学習がアクセスしやすく、ダイナミックになります。
HeyGenはダイナミックなワークショップを作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやナレーション生成を含む包括的な技術ツールを提供し、アイデアを生成し、ダイナミックなワークショップを制作するのを助けます。ストックライブラリからマルチメディアを簡単に統合して、豊かな学習体験を作成できます。
HeyGenはデジタルリテラシーリソースの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは魅力的なデジタルリテラシーリソースの開発に最適です。テキスト-to-ビデオ機能と自動字幕により、指導資料が明確でブランド化され、より広いオーディエンスに学習をアクセスしやすくします。
HeyGenは既存のカリキュラムデザインにテクノロジーを統合するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIアバターを使用したビデオコンテンツを簡単に作成することで、最先端のテクノロジーをカリキュラムデザインに統合するのを支援します。ビデオはさまざまなアスペクト比でエクスポートでき、異なるプラットフォームに対応し、ハンズオンアクティビティをサポートします。