認定プログラム開発者や企業トレーナー向けに、コース教材を迅速に魅力的なコンテンツに変換する方法を示す1分間の情報動画を作成してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは、クリーンでプロフェッショナル、かつ非常に構造化されたもので、重要なポイントを示す画面上のテキストオーバーレイを特徴とします。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストを使用して詳細なアウトラインを洗練されたプレゼンテーションに変換し、プロフェッショナルな認定動画作成のニーズに合わせて事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用して制作プロセスを効率化することの効率性を強調するべきです。

ビデオを生成