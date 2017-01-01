プロフェッショナルブリーフィングビデオメーカー：迅速に魅力的なレポートを作成
AIを活用したテキスト・トゥ・ビデオで、スクリプトをプロフェッショナルで魅力的なビデオブリーフィングに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業チーム向けに設計された45秒の内部コミュニケーションビデオを開発し、新しいプロジェクトを親しみやすくプロフェッショナルなビジュアルアプローチと温かく明瞭な声で紹介します。このビデオはHeyGenのAIアバターを使用してアップデートを提示し、エンゲージメントを高め、シームレスなナレーション生成を組み込んで、すべてのチームメンバーに効果的に重要な詳細を伝えます。
マーケティングマネージャー向けに30秒のブランドガイドライン更新ビデオを制作し、ダイナミックでブランドに合ったビジュアル美学と権威あるインスパイアリングな音声トラックを特徴とします。このビデオはHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用してカスタムブランディング要素を強化し、ビジュアルの一貫性を高め、正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてブランドのクリエイティブエンジンをプラットフォーム全体で維持します。
ステークホルダー向けに90秒の指導ビデオを作成し、複雑なデータビジュアライゼーションを明確で直接的なビジュアルプレゼンテーションと正確で説明的な声で説明します。字幕/キャプションを統合してアクセシビリティと複雑な詳細の理解を向上させ、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、生データからの洞察を魅力的なレポートにまとめます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビデオ制作のクリエイティブプロセスを簡素化しますか？
HeyGenの強力なクリエイティブエンジンは、あなたのアイデアを魅力的なビデオに簡単に変換します。高度なテキスト・トゥ・ビデオ機能とリアルなAIアバターを活用して、スクリプトをプロフェッショナルに仕上げ、制作ワークフローを大幅に効率化します。
HeyGenはすべてのビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオにシームレスに組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートも、すべてのコンテンツで一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを保証します。
HeyGenはナレーションとアクセシビリティのためにどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenは高度なナレーション生成機能を提供し、自然な音声の幅広い選択肢を提供します。さらに、AI字幕により、すべての視聴者にとってコンテンツがアクセスしやすく魅力的になり、視聴者の理解を深めます。
HeyGenのビデオを異なるソーシャルメディアプラットフォームに適応させることは可能ですか？
はい、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズを可能にし、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームにビデオを最適化することができます。どのチャンネルにも適した多用途なコンテンツを作成し、魅力的なレポートの最大のリーチとインパクトを保証します。