生産性向上ビデオメーカー：チームの効率を高める
ビジネス向けの魅力的なコンテンツを簡単に生成します。私たちのAI搭載ビデオエディターは、スクリプトから瞬時にテキストをビデオに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーを対象とした90秒の説明ビデオを想像してください。オンラインビデオエディターの使いやすさを強調するために設計されています。明るく魅力的なビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、視聴者にマーケティングコンテンツの作成プロセスを案内します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、最小限の労力でプロフェッショナルなビデオを迅速に制作する効率性を強調します。
カメラに常に映ることなく生産性を向上させたいコンテンツクリエイターを対象とした45秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでエネルギッシュにし、HeyGenのAIアバターの多様性と表現力を紹介します。この機能がクリエイターに高品質なコンテンツを一貫して制作する力を与え、HeyGenが真の生産性向上ビデオメーカーであることを自信を持って説明します。
マーケティングチームがさまざまなソーシャルプラットフォーム向けにビデオコンテンツを迅速に適応させるにはどうすればよいですか？HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を示す30秒のスナッピーなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはテンポが速く、エネルギッシュなオーディオに合わせて明確なビフォーアフターの比較を行います。このツールが効率的なビデオ編集に不可欠であり、迅速な適応と全体的な生産性の向上を可能にする方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネス向けのビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なオンラインビデオ作成プラットフォームであり、生産性向上ビデオメーカーとして、AI搭載ツールを活用して制作プロセス全体を効率化します。ユーザーは豊富なテンプレートライブラリとAIビデオエディターを使用して、プロフェッショナルなビデオを迅速に生成し、編集時間を大幅に短縮できます。
HeyGenでAIアバターを使ってビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーにリアルなAIアバターを使ったカスタムビデオコンテンツの作成を可能にします。さまざまな表情やジェスチャーでアニメーション化できるアバターを使用し、スクリプトから直接ボイスオーバーを生成して、テキストをビデオに変換します。
HeyGenが提供する精密な編集機能にはどのようなものがありますか？
HeyGenは詳細なコントロールを可能にする強力なマルチレイヤータイムライン編集を提供し、スクリプトから直接ビデオのナラティブを微調整するテキストベースの編集も可能です。クローズドキャプションのサポートなどの要素に対する精密なコントロールを利用し、背景の削除やビデオのリサイズなどのAI搭載ツールを活用して、洗練されたプロフェッショナルな出力を実現します。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにビデオを制作準備するためにどのように役立ちますか？
HeyGenは多様なアスペクト比のリサイズ機能を提供し、異なるソーシャルプラットフォーム向けに高品質なビデオを最適化し、シームレスにエクスポートできます。さらに、豊富なストックメディアオプションでコンテンツを強化し、ロゴや色を含むカスタムブランディングコントロールを適用して一貫性を保ちます。