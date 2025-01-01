生産性トレーニングビデオジェネレーター: 学習のスケールアップ

スクリプトからの強力なテキストビデオを使用して、数分で魅力的なトレーニングビデオを作成し、コンテンツ制作を拡大しましょう。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに会社の文化や基本的なプロセスを説明する2分間のオンボーディングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは温かく親しみやすいもので、HeyGenのAIアバターで作成されたプロフェッショナルな「トーキングヘッド」をフィーチャーし、親しみやすい背景音楽と正確な字幕を添えて、すべての学習者にとってアクセスしやすく、記憶に残る「トレーニングビデオ」として効果的にします。
サンプルプロンプト2
eラーニングコンテンツのクリエイターやL&Dマネージャーをターゲットにした90秒のプロモーションビデオを制作し、「ビデオ作成のスケールアップ」を効率的に行う方法を紹介します。このビデオはダイナミックでモダンなビジュアル美学を持ち、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して多様なモジュール例を提示し、自信に満ちたプロフェッショナルなボイスオーバー生成を組み合わせて、グローバルな観客を魅了する「eラーニング」イニシアチブを支援します。
サンプルプロンプト3
IT専門家向けに45秒の指導セグメントを開発し、高度なワークフロー最適化ツールに焦点を当てます。ビデオはシャープでミニマリストなビジュアルデザインを持ち、権威ある明瞭なAI生成のナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して技術文書を魅力的なコンテンツに変換し、実用的な「生産性トレーニングビデオジェネレーター」として機能します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

生産性トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIでトレーニングコンテンツを変革しましょう。AIアバターとスマートなテキストビデオ機能を使用して、魅力的な生産性トレーニングビデオを簡単に作成できます。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツのスクリプトを作成または貼り付けてください。AIビデオジェネレーターは、このスクリプトからのテキストビデオ機能を基にして、あなたの言葉をダイナミックなプレゼンテーションに変換します。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選択してください。プロフェッショナルなボイスオーバー生成と組み合わせて、メッセージを明確かつ一貫して伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアル、背景、ブランド要素を追加してビデオを強化します。テンプレートとシーンを活用して、重要な生産性の概念を強調する魅力的なコンテンツをデザインします。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポート
ビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用してエクスポートします。高品質のAI生成生産性トレーニングビデオが、共有やeラーニングプラットフォームへの統合の準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な生産性トピックを解明

難解または技術的な生産性の概念を、トレーニーにとって理解しやすく視覚的に魅力的なAI生成ビデオ説明に変換します。

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてトレーニングコンテンツの作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAI技術を活用してテキストを魅力的なトレーニングビデオに変換し、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なボイスオーバーを特徴としています。これにより、プロフェッショナルなトレーニングビデオの制作が大幅に簡素化され、時間とコストが削減されます。

HeyGenのプラットフォームは既存の学習管理システム（LMS）と統合できますか？

はい、HeyGenはSCORMエクスポート機能を含む強力なLMS統合をサポートしています。これにより、AI生成のトレーニングビデオを現在のeラーニングプラットフォームにシームレスに展開し、効率的なコンテンツ配信と追跡を実現します。

HeyGen内でAI生成ビデオをカスタマイズするためのビデオ編集ツールはどのようなものがありますか？

HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースと強力なビデオ編集ツールを提供し、シーンのデザイン、アニメーションの追加、メディアの組み込み、事前構築されたテンプレートの利用が可能です。ユーザーはビジュアルをカスタマイズし、ロゴを追加して、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに洗練されたビデオを作成できます。

HeyGenはどのようにして多様なトレーニングやオンボーディングプログラムのためのビデオ作成をスケールアップするのに役立ちますか？

HeyGenは強力なテキストビデオジェネレーターとして迅速にビデオ作成をスケールアップする力を組織に提供します。新入社員トレーニング、製品ガイド、その他のプロフェッショナルトレーニングニーズのための魅力的なコンテンツを迅速に制作し、複数の言語でビデオを作成および更新することが容易になります。