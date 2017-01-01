L&Dチーム向けに、従業員トレーニング用の魅力的なビデオを簡単に制作できる方法を紹介する、60秒の説得力あるビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、フレンドリーなAIアバターが重要な情報を提示し、明確で励みになるナレーションを添えます。HeyGenの「AIアバター」機能を強調し、俳優を必要とせずにスクリプトを生き生きとさせる方法を示します。

ビデオを生成