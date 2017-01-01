制作トレーニングビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを作成
スクリプトからのテキストビデオで高品質でコスト効果の高い従業員トレーニングビデオを迅速に生成し、L&Dチームの生産を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術トレーナー向けに設計された45秒のチュートリアルを想像してください。専門的なトレーニングビデオを迅速に作成する方法を示します。この制作トレーニングビデオメーカーの作品は、画面録画と注釈付きグラフィックスを使用した指導的なビジュアルスタイルを活用し、中立的なトーンで正確で情報豊富な「ボイスオーバー生成」を伴います。複雑な手順を簡素化して効果的な知識移転を強調します。
小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のプロモーションビデオを開発し、高品質な従業員トレーニングコンテンツを生成するコスト効果の高い利点を示します。ビジュアルの美学は明るくダイナミックにし、「テンプレートとシーン」を使用してプロフェッショナルな外観を迅速に組み立て、エネルギッシュで説得力のあるナレーションを組み合わせます。このビデオは、企業が時間とリソースを節約しながら、影響力のある学習体験を作成できる方法を伝えます。
マーケティングおよび社内コミュニケーションの専門家向けに、HeyGenをAIビデオジェネレーターとしての力を示す洗練された60秒のビデオを作成します。ビジュアルアプローチは非常に適応性があり、多様なユースケースをシームレスなトランジションとプロフェッショナルなテキストオーバーレイで紹介し、「スクリプトからのテキストビデオ」を活用して書かれたコンテンツを魅力的なビデオナラティブに変換します。目標は、どんなスクリプトでも簡単にダイナミックなビデオに変換できることを強調することです。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと豊富なトレーニングビデオテンプレートを活用して、魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成するのをサポートします。アニメーションシーンやダイナミックなスクリプトでビデオをカスタマイズし、どのL&Dチームにとっても魅力的な従業員トレーニングコンテンツを確保します。
HeyGenは制作トレーニングビデオの開発にどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや自然なAIボイスオーバーなどの高度なAI機能を提供し、制作トレーニングビデオの作成を効率化します。私たちのAIビデオジェネレーターは、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに迅速に変換するのを簡単にします。
HeyGenでトレーニングビデオテンプレートを簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは完全にカスタマイズ可能なブランド可能なトレーニングビデオテンプレートを幅広く提供しています。アニメーションシーンを簡単に調整し、ブランド要素を統合し、スクリプトを洗練して従業員トレーニングの目的に完全に一致させることができます。
HeyGenはグローバルな従業員トレーニングの取り組みをどのようにサポートしますか？
HeyGenは効率的な1クリック翻訳機能を備えており、多様なオーディエンス向けにトレーニングビデオをローカライズすることができます。この機能により、従業員トレーニングコンテンツが世界中でアクセス可能で効果的になり、知識共有を向上させます。