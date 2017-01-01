製品ウォークスルービデオメーカー: 魅力的なデモを作成
AIナレーション生成と使いやすいテンプレートでプロフェッショナルな製品ウォークスルーを簡単に制作。
潜在的なB2Bクライアントにプレゼンテーションを行う営業チーム向けに、プロフェッショナルで洗練されたビジュアルを備えた2分間の包括的な製品デモを開発します。主要機能の動的な画面録画を組み込み、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから引き出したBロール映像でナarrativeを強化し、製品の価値を強調するデモンストレーションスタイルの音声を確保します。
開発者、技術サポート、上級ユーザー向けに、特定の複雑な製品機能を詳細に説明する90秒の正確なインタラクティブデモを作成します。HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して技術用語を説明し、画面上のテキストオーバーレイを利用してAI駆動の製品の側面を活用し、明確さを確保します。
マーケティングチームと製品マネージャーが迅速な更新を必要とする場合に向けて、45秒の魅力的な製品ビデオを設計します。新機能を迅速に強調するために、ダイナミックなトランジションを備えた高速でモダンなビジュアルスタイルを採用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して作成を効率化し、最終出力が迅速に消費される魅力的な製品ビデオメーカーの例となるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ウォークスルービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAI駆動の製品ウォークスルービデオメーカーで、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してコンテンツ作成を効率化します。プロフェッショナルなビデオテンプレートを提供し、複雑な技術スキルなしで魅力的な製品デモを効率的に構築できます。
HeyGenは製品デモに画面録画を効果的に組み込むことができますか？
はい、HeyGenを使用すると、画面を簡単に録画し、インタラクティブなデモに画面録画をシームレスに統合できます。その後、ビデオエディターを使用して高解像度のビデオコンテンツを洗練し、制作することができます。
HeyGenを強力な製品ビデオメーカーにする高度な機能は何ですか？
HeyGenのAI駆動の製品ビデオメーカーは、AIナレーションやリアルなAIアバターなどの高度な機能を活用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換します。これらの機能は、すべての製品デモの制作品質を大幅に向上させます。
HeyGenはビデオの編集と共有に使いやすいツールを提供していますか？
HeyGenは直感的なインターフェースで使いやすさを重視しており、ビデオの編集やアニメーションの追加を簡単に行えます。また、さまざまな統合を通じてビデオをシームレスに共有する便利なオプションを提供し、コラボレーションと配信を強化します。