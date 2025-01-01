魅力的な製品ウォークスルーチュートリアルビデオを作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、動的なビデオでユーザーの採用を促進し、複雑な機能を簡素化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なユーザー向けに、ワークフロー自動化の新機能を特に紹介する「製品デモンストレーションビデオ」を90秒でデザインします。ビジュアルスタイルは非常に詳細で、動的な画面録画と正確な注釈を使用して主要な機能を強調します。字幕/キャプションが自動生成され、ワークフローの最適化に関する明確で簡潔な説明を提供します。
サンプルプロンプト2
チームリーダーやプロジェクトマネージャーを対象にした「製品説明ビデオ」を2分間で制作し、AI駆動の分析ツールが複雑なレポートを簡素化する方法を示します。ビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、インフォグラフィックスタイルのオーバーレイとアップビートなバックグラウンドトラックを使用し、テンプレートとシーンを活用して視覚的に魅力的なステップバイステップガイドを迅速に組み立て、効率向上を強調します。
サンプルプロンプト3
開発者や技術管理者を対象にした45秒の「製品ウォークスルーチュートリアルビデオ」を作成し、APIの統合プロセスを詳述します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリスプでミニマリストであり、コードスニペットと権威あるナレーション生成を組み込んで、シームレスな統合のための正確な指示を伝えます。このビデオは、従来の複雑なセットアップを簡素化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

製品ウォークスルーチュートリアルビデオの作成方法

プロフェッショナルな製品ウォークスルーチュートリアルビデオを簡単に作成し、ユーザーを教育し、オンボーディングを強化し、製品の価値を明確に示します。

1
Step 1
製品の操作を記録
HeyGenの組み込み**画面録画**ツールを使用して、製品の動作をキャプチャします。これにより、製品ウォークスルーチュートリアルビデオにおいて、インターフェースから直接主要な機能とワークフローを強調する明確なビジュアルが確保されます。
2
Step 2
テンプレートを選択し、シーンを追加
さまざまな**事前構築されたテンプレート**から選択して、作成プロセスを開始します。録画したクリップを簡単に配置し、追加のメディアを統合して魅力的なビデオシーンを作成します。
3
Step 3
AIナレーションを生成
AIによって生成された自然な**ナレーション**でウォークスルーを強化します。これにより、視聴者を効果的に案内し、製品デモンストレーションビデオにプロフェッショナルな仕上がりを加えます。
4
Step 4
チュートリアルビデオをエクスポート
最適なアスペクト比を選択し、**高解像度でエクスポート**してビデオを完成させます。プロフェッショナルな製品ウォークスルーチュートリアルビデオをすべての好みのプラットフォームで配信します。

使用例

複雑な製品機能を簡素化

複雑な製品機能を理解しやすく魅力的なビデオチュートリアルに分解し、ユーザーの理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな製品ウォークスルービデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIを活用して、ビデオ制作のワークフローを効率化します。AIアバターと事前に構築されたテンプレートを利用して、スクリプトから製品ウォークスルービデオを簡単に生成でき、従来の編集スキルの必要性を大幅に削減し、高品質なソフトウェアチュートリアルビデオの効率的な作成を可能にします。

HeyGenは製品デモンストレーションビデオでユーザーエンゲージメントを向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenはAIバーチャルアバターと動的なテキストを組み込むことで、製品デモンストレーションビデオをよりインタラクティブで魅力的にします。プラットフォームはまた、強力なナレーション生成と自動キャプションを提供し、視聴者に対して明確でアクセスしやすいコミュニケーションを確保します。

HeyGenは製品説明ビデオでブランドの一貫性をどのように維持しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを製品説明ビデオに組み込むことができます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、すべてのビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、一貫したビジュアル体験を作り出します。

HeyGenを使用してユーザーオンボーディングとステップバイステップガイドを作成する利点は何ですか？

HeyGenは、魅力的なユーザーオンボーディングとステップバイステップガイドを迅速に作成し、複雑なプロセスを簡素化します。テキストからビデオへの機能と自動字幕を組み合わせて、明確で教育的で魅力的なコンテンツを提供し、ユーザーの採用と顧客維持を向上させます。